Venus remonta hacia la ansiada final

Google Plus

Venus Williams celebra con emoción la victoria conseguida | Foto: Ben Solomon - Tennis Australia

Partiendo como la décimo tercera cabeza de serie del Open de Australia, y con muchas más favoritas por delante a estar en las rondas finales del torneo australiano, Venus Williams ha ido poco a poco avanzando a la chita callando. La estadounidense arrancaba con fuerza en Melbourne derrotando en dos complicados parciales a la ucraniana Kateryna Kozlova, para que a continuación fuera capaz de imponerse a la suiza Stefanie Voegele por la vía rápida, siendo la china Ying-Ying Duan su siguiente víctima cediendo tan solo un parcial, quedando la alemana Mona Barthel como el siguiente escollo que superaba la americana para dar cuenta en cuartos de final de la rusa Anastasia Pavlyuchenkova en tres duros parciales, llegando a semifinales donde se tenía que batir en duelo con su compatriota Coco Vandeweghe, quien previamente había sido capaz de estrenarse en el Open de Australia venciendo a una gran favorita como la italiana Roberta Vinci, para derrotar a la francesa Pauline Parmentier, imponerse en la siguiente ronda a la canadiense Eugenie Bouchard en tres complicadas mangas, para que en su cuarto partido derrotara con suma facilidad a ni más ni menos que la número uno Angelique Kerber, siendo la española Garbiñe Muguruza su última contrincante para llegar a la penúltima ronda del torneo australiano cargada de moral.

Vandeweghe empieza pisando fuerte

La pista Road Laver Arena se vestía de gala, y es que el primer puesto en la gran final del próximo sábado estaba en juego, siendo las americanas Venus Williams y Coco Vandeweghe las encargadas de batirse en duelo por un puesto en la última ronda del Open de Australia. Las cosas no podrían comenzar mejor para Vandewerghe, y es que la americana en el primer juego del encuentro obtenía ni más ni menos que cuatro bolas de break, sirviendo la última para que le rompiera el servicio a Venus y se fuera hasta el 1-0. Pero no sería un camino de rosas, puesto que la hermana mayor de las Williams no se daría por vencida tan fácilmente, logrando el contrabreak y a continuación la consolidación del quiebre que ponía el choque con 1-2 a su favor sin que nada de lo anterior sirviera.

De ahí en adelante la calma imperaba sobre la pista, y es que tanto Venus como Coco solventaban sus servicios sin mayores problemas hasta llegar al empate a cinco juegos, momento de calma tensa al decidirse la primera manga. Williams conseguía sacar hacia delante su servicio, asegurándose como mínimo el tie break, algo con lo que a la postre se tendría que conformar al no tener problemas Vandeweghe para solventar su saque y poner el 6-6 en el marcador. La muerte súbita estaba servida y en ella la gran dominadora sin ninguna duda sería Coco Vandeweghe, haciéndose con el desempate por 7-3 para llevarse el primer asalto por 7-6 (3).

Venus no se viene abajo y termina no solo haciéndose con la segunda manga, sino doblegando a Vandeweghe en el tercer asalto

Poner contra las cuerdas a la hermana mayor de las Williams no fue ni mucho menos la mejor idea que tuvo en mente Vandeweghe, y es que el ciclón de juego que Venus iba a mostrar sobre la pista sería totalmente imparable para su compatriota. Tras un pequeño descanso en el que aclarar ideas y conseguir solventar sin mayores problemas su primer servicio Coco, Venus empezaría a repartir juego de un lado a otro de la pista, para que con empate a uno en el electrónico la estadounidense quebrara el servicio de su compatriota, yéndose hasta el 1-2, para a continuación certificar la rotura con su saque, pero esto no sería más que el comienzo, dado que Williams era capaz de romper nuevamente el saque de su rival para irse hasta el 1-4 en primer lugar y un juego después poner el 1-5 en el electrónico con la consolidación del quiebre. Vandeweghe alargaba el parcial con su saque, pero Venus cerraba la segunda manga por un contundente 2-6 para igualar el partido y dejar que todo se terminara decidiendo en el tercer y último set.

Una manga para cada tenista y un final apasionante sería lo que esperaba a los miles de aficionados que llenaban las gradas de la pista Road Laver Arena. No quería sorpresas la hermana mayor de las Williams, quebrando el servicio de su rival a las primeras de cambio para irse hasta el 0-2, manteniendo de ahí en adelante sus saques sin problema alguno hasta llegar al 3-5, donde tenía la oportunidad de cerrar el tercer parcial al resto. El pulso le temblaba a Coco Vandeweghe, que entraba el quiebre a Venus Williams en el peor momento, puesto que la americana se hacía con el tercer parcial por 3-6, y por ende lograba un puesto en la gran final del Open de Australia al imponerse por 7-6 (3), 2-6 y 3-6 después de dos horas y veinticinco minutos. En la última ronda del torneo australiano se tendrá que batir ni más ni menos que con su hermana Serena Williams, la número dos del ránking WTA, en un duelo de altura entre las dos hermanas y donde tan solo una podrá salir vencedora.