El Team Bucie reina en el dobles femenino

Google Plus

Mattek-Sands y Safarova, la pareja del momento. Foto : Zimbio.

Bethanie Mattek-Sands y Lucie Safarova son la mejor pareja del momento. No hay discusión. Han vuelto a ganar el Abierto de Australia tras no poder participar juntas el año pasado por culpa de la lesión que mantuvo muchos meses alejada de las pistas a Safarova. Pero un año después ya han recuperado su trono.

Llegaban a la final como favoritas porque se lo han ganado durante muchos meses, pero no por sensaciones en el torneo. Ya estuvieron contra las cuerdas en semifinales ante las japonesas Hozumi/Kato. 50 winners y tan solo 17 errores no forzados para las ganadoras, una de las claves del encuentro Sus rivales, la checa Andrea Hlavackova y la china Shuai Peng, habían ganado a dos de las mejores parejas del mundo : las rusas Makarova/Vesnina y las francesas Garcia/Mladenovic en cuartos de final y semifinales respectivamente. Pero les faltaba el siguiente paso, el más difícil. Derrotar a las ganadoras del último US Open. Y más todavía cuando el Team Bucie, como se autodenominan ellas mismas, estaba invicto en finales de Grand Slam. A eso se sumaban las 23 victorias en los últimos 24 partidos y el impresionante récord que tienen en partidos disputados sobre pista dura al aire libre : 35 victoria en 36 partidos. Números que asustan.

Pero Hlavackova y Peng, que forman pareja desde el pasado verano, no se dejaron intimidar. Empezaron rompiendo el saque en el primer juego ganando sus primeros once puntos al servicio y eso les sirvió para empezar con mucha confianza. Con 4-3 y saque en contra, Mattek-Sands/Safarova reaccionaron y empezaron a jugar a su mejor nivel. Les sirvió para ponerse 4-5 y 0-30, a solo dos puntos del set. Pero no lo consiguieron y perdieron el primer parcial en el desempate, donde Beth Mattek-Sands estuvo muy errática.

La estadounidense y la checa suman 24 victorias en sus últimos 25 partidos

La jugadora estadounidense, nacida en Minnesota, reaccionó pronto y con su mejor versión ganaron los tres primeros juegos del segundo set. Las cosas habían cambiado. Shuai Peng empezaba a ver los fantasmas de no haber ganado nunca a ninguna de sus rivales en la modalidad de dobles : siete derrotas con Bethanie y tres con Lucie. Por otra parte, la china, antigua número uno mundial, había ganado las 14 finales que había disputado en esta superficie.

Así que una racha se iba a acabar. Y Mattek-Sands/Safarova no estaban por la labor de que se acabase la suya. Cerraron el set y empezaron el tercero a su mejor nivel, al nivel que les ha llevado a sumar ocho títulos desde que jugasen su primer partido juntas, precisamente en el Abierto de Australia 2015. Cerraron el segundo set por 6-3, y por el mismo marcador el tercero, pese a que tuvieron un 0-40 para que el marcador fuese más claro. Dos voleas decisivas de la mejor jugadora del mundo sirvieron para que sumasen su cuarto Grand Slam. Su victoria número 60 como pareja en 70 encuentros. Nadie puede con ellas. Se entienden a las mil maravillas dentro y fuera de la pista y esa es la clave de su éxito.

En poco tiempo, Lucie secundará a su amiga Beth en lo más alto de los rankings, cuando recupere los puntos que perdió durante su lesión. Además, alternan el dobles con el individual sin pasarles factura.