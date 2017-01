Rafael Nadal: "Será muy especial jugar contra Roger otra final de Grand Slam"

Rafa Nadal firma unos autógrafos tras su victoria ante Dimitrov. Foto: zimbio.com

Cansado, pero con una inmensa alegría en su rostro. Así se mostró Rafael Nadal tras su épica victoria ante el búlgaro Grigor Dimitrov, una victoria con la que selló su billete a la final del Open de Australia, su primera final de Grand Slam desde Roland Garros 2014. Esta será más especial si cabe puesto que al otro lado de la red volverá a estar Roger Federer. "Será muy especial jugar contra Roger otra final de Grand Slam. Es increíble para ambos que todavía estemos aquí y sigamos luchando por ganar estos grandes títulos. Es muy importante para nosotros, va a ser muy especial. Obviamente lo primero que voy a hacer es tratar de recuperarme , descansar y reponer energías", declaró el de Manacor.

Hay que remontarse a Roland Garros 2011 para encontrar la última final de Grand Slam que disputaron Nadal y Federer. En aquella ocasión, el manacorí venció por tres sets a uno ​ De su triunfo ante Dimitrov, Nadal reconoció la tremenda lucha que mantuvo con el búlgaro, al que elogió por el alto nivel de tenis que desplegó. "Grigor (Dimitrov) jugó a un nivel fantástico, ambos lo hicimos. Ha sido un encuentro de una gran calidad. Para mí es increíble el poder estar de nuevo en una final de Grand Slam, significa mucho para mí. El ambiente en la pista ha sido fantástico, la gente no paró de mandarme energía positiva. Me considero afortunado de haber formado parte de este gran partido. Cuando llegó el quinto set me dije a mí mismo que tenía que darlo todo, estaba jugando muy bien y que si perdía no pasaba nada, Grigor se hubiera merecido ganar también. Creo que los dos lo merecimos, fue una lucha titánica. Me siento muy afortunado y muy contento de haber podido ganar finalmente", declaró.

El español también recordó cuando el año pasado Roger Federer estuvo presente en Manacor en la inauguración de su academia, la Rafa Nadal Academy. En ese momento ambos estaban fuera del circuito por sus respectivas lesiones y Nadal reconoció haber mantenido una conversación con Federer en la que ninguno de los esperaba llegar de nuevo a una final de Grand Slam tan rápido. "Eso fue algo muy especial para la ciudad de Manacor. Lo he dicho cientos de veces, pero no puedo dejar de darle las gracias a Roger por estar ahí en ese momento. Fue un momento muy especial para la gente de Manacor, para la academia y para los niños por supuesto. Ninguno de los dos pensábamos en ese momento que tendríamos la oportunidad de estar otra vez en una final de un torneo como éste. Pero aquí estamos. Ambos hemos trabajado muy duro para poder estar aquí otra vez, tenemos la oportunidad de disfrutar este momento. Estoy muy feliz por mí y también por él, va a ser muy especial", recalcó.

Refiriéndose de nuevo al partido de hoy ante Dimitrov, el nueve veces campeón de Roland Garros sostuvo que esta victoria ha sido muy especial, pero que no sabría decir si ha sido la más importante en los últimos dos años. "Yo trato simplemente de salir a la pista a jugar, no pienso mucho en eso, la verdad pero sé que la victoria de hoy ha sido muy emotiva y muy especial. Yo he sido siempre una persona optimista. He trabajado muy duro para conseguir todo lo que he logrado. No me he rendido nunca, he estado trabajando muy duro y muy bien las semanas previas al torneo. Siempre he tenido la seguridad de que si iba ganando partidos e iba avanzando en el cuadro, cualquier cosa podía pasar", sostuvo.

"Obviamente el año pasado fue muy duro. Recuerdo haber llorado en el coche que me llevaba de vuelta al hotel después de anunciar mi retirada de Roland Garros. Fue un momento muy duro. Después decidí arriesgar y disputar los Juegos Olímpicos porque era un evento muy especial para mí. El tener la oportunidad de representar a mi país fue increíble. Fue una gran experiencia, gané el oro en dobles y estuve cerca de llevarme una medalla en individuales. Si tuviera la oportunidad de volver a hacerlo, lo haría. Pero después del US Open los dolores volvieron a aparecer y tuve que parar. Creo que fue una buena decisión", afirmó Nadal al ser preguntado por las dificultades que tuvo que afrontar el año pasado en forma de lesiones.

Nadal ha vencido a Federer las tres veces que se han encontrado en Melbourne. En la final de 2009 en cinco sets, y en las semifinales de 2012 y 2014, en cuatro y tres sets respectivamente. "No creo que eso vaya a influir en el partido del domingo. Cada partido es diferente. Ha pasado mucho tiempo. Creo que este partido va a ser muy diferente a los anteriores. Han pasado cinco años desde nuestra última final de Grand Slam frente a frente. Yo no pienso mucho en lo que sucedió en el pasado. Creo que ganará el que mejor juegue", declaró.

El manacorí tendrá un día menos de descanso que su rival de cara a la gran final, algo que el español no cree que vaya a ser algo decisivo y comparó esta situación con la de tener que jugar dos días seguidos a cinco sets, como sucedía tiempo atrás en el US Open. "Ahora lo que haré será ir al vestuario, dar las gracias a mi equipo por su apoyo y tratar de recuperarme, pero primero tengo que dormir. Eso es lo más importante para tratar de recuperarte bien. No creo que sea un problema el tener un día menos de descanso. Es verdad que, tras un partido tan duro como el de hoy, quizá sea una desventaja, pero ha sido una situación muy especial. Para mí es mucho peor tener que jugar dos días seguidos a cinco sets como se hacía antes en el US Open. Eso sí que no es justo, ahí sí que tendrías una mayor desventaja", afirmó.

Nadal y Federer se han enfrentado en 34 ocasiones hasta la fecha, 21 de ellas en finales. Para el español esta rivalidad "es muy especial, para mí y también para el tenis. Combinar dos estilos tan diferentes la hace mucho más especial. Cada uno hemos conseguido grandes cosas usando nuestro propio estilo. Esta rivalidad no sólo ha sido buena para el tenis, sino para el deporte en general".

Se da la circunstancia de que la final femenina la disputarán las hermanas Williams, que al igual que Federer y Nadal, se enfrentarán en una final de Grand Slam después de muchos años de espera. Los cuatro tienen 30 o más años. Al ser cuestionado por esto, el de Manacor declaró que "probablemente estemos ante una situación única en el tenis. Por lo tanto, hay que disfrutarla porque a lo mejor no vuelve a pasar nunca. Es lo mismo que he dicho antes. Para ellas será también muy especial".

Nadal también quiso destacar el enorme apoyo que ha recibido por parte de la grada durante todo el torneo y en especial en un choque tan duro como el de hoy. "He sentido el gran apoyo de la gente durante todo el torneo. Ha sido inolvidable, significa mucho para mí. Eso me ha dado mucha energía, he disfrutado mucho. Sólo puedo dar las gracias a toda la gente que está aquí en Australia, la organización del torneo, la gente que hace posible este evento y especialmente a los fans que me hacen sentir como en casa", sostuvo.

Por segunda vez en todo el torneo, el español fue sancionado por superar el tiempo entre saque y saque. Al respecto, Nadal contestó que "a veces lo merezco, otras quizá no. Los árbitros tienen que comprender que en partidos como el de hoy, con un desgaste tan grande entre punto y punto, quizá tengan que ser un poco más flexibles con esto. El juez de silla me sancionó por el tiempo, pero creo que el después entendió el nivel tan alto de tenis que había sobre la pista y que eso podía repercutir a nivel físico. Creo que el logró entenderlo, y me alegró de que lo hiciera", expresó el manacorí, que también dejó claro que para él los Grand Slams deberían seguir disputándose al mejor de cinco sets. "Creo que sí. Este tipo de partidos, aunque puedan hacer sufrir físicamente a tu cuerpo, tienen que seguir a cinco sets. Eso es lo que hace mucho más especial este tipo de torneos, en mi opinión", finalizó.