Serena Williams: "Sin mi hermana nunca hubiese llegado hasta aquí"

Serena Williams posa con el trofeo de campeona. Foto: Zimbio

"La historia de las hermanas Williams nunca hubiese existido si no es por mi hermana Venus. Ella siempre ha sido mi inspiración y es por ella que hoy estoy aquí. Si tengo 23 grand slams es gracias en gran parte a ella, se lo debo todo", ha dicho Serena Williams tras proclamarse campeona del Open de Australia por un doble 6-4 y ponerse segunda en la clasificación histórica de los grandes, solo por detrás de la australiana Margaret Court, que cuenta con 24 entorchados.

En cuanto al gran torneo realizado por Venus, la pequeña de las hermanas ha dicho que no le gusta hablar de un regreso de su hermana porque "nunca se fue y que el año que viene volverá a estar en Australia al 100%". Venus Williams ha vuelto a una final de grand slam casi nueve años después, desde que perdiese en 2009 la final de Wimbledon también ante su hermana Serena.

Precisamente perdió la anterior final que disputó en el Open de Australia ante Serena Williams, su mayor acicate. Eso fue hace catorce años, y ambas eran las dos mejores raquetas del momento. Tras la final de este sábado, Venus Williams se queda con siete títulos (cinco de Wimbledon y dos de US Open) y ocho finales perdidas (dos de Australia, una de Roland Garros, tres de Wimbledon y dos de US Open). Por su parte, Serena Williams se queda a un paso de ser la tenista más laureada de la historia, acumulando 23 entorchados (siete de Australia, tres de Roland Garros, siete de Wimbledon y seis de US Open), mientras que tan solo ha perdido seis finales (una de Australia, una de Roland Garros, dos de Wimbledon y dos de US Open).

En el cuadro de dobles, Mattek - Sands y Safarova se llevaron el título tras ganar a Hlavackova y Peng por 7-6 (4) 6-3 y 6-3.