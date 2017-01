Kontinen y Peers conquistan su primer Grande en Melbourne

Google Plus

El finés Henri Kontinen y el australiano John Peers demostraron que, a día de hoy, son la pareja más en forma del momento y juntos conquistaron su primer Grand Slam, el Open de Australia, tras vencer en dos sets a la mejor pareja de la historia, los estadounidenses Bob y Mike Bryan en el partido decisivo. En una Rod Laver abarrotada para la ocasión (no hay que olvidar que Peers es natural de Melbourne) los cuartos cabezas de serie lograron la victoria más importante de su carrera en una final en la que mostraron su pegada con el servicio y en la que fueron mejor que sus rivales en los momentos clave de cada set.

John Peers fue el único de los cuatro contendientes que no perdió su servicio en todo el encuentro Los nervios de ambas parejas al servicio marcaron el inicio del encuentro. Antes del primer descanso, cada pareja ya había cedido su servicio. Primero fue el zurdo Bob Bryan el que perdió su servicio pero los estadounidenses supieron reaccionar inmediatamente al lograr romper el saque de Kontinen. Tras este par de breaks, el partido se normalizó y los servicios comenzaron a imponerse hasta que en el doudécimo juego los cuartos cabezas de serie presionaron al resto, especialmente un contundente Kontinen en la red, para lograr romper el servicio de Mike Bryan y llevarse el primer set por 7-5 tras 37 minutos de juego.

Kontinen y Peers imponen su ley y se hacen con la victoria

Si en la mayor parte del primer set los saques acabaron dominando a los restos, en el segundo parcial esa diferencia se acentúo claramente, especialmente del lado de Kontinen y Peers, cuyos potentes servicios eran inalcanzables para los Bryan. Aún así los californianos no le perdieron la cara al partido y mantuvieron la igualdad hasta el tramo final del set.

12 saques directos acumularon Kontinen y Peers, por sólo uno de los hermanos Bryan. Además, los primeros consiguieron un 85% de puntos con su primer servicio, 33 de 39 Pero si hay algo que en los últimos años está penalizando a la mejor pareja de dobles de la historia es que su fiabilidad en los momentos clave de los partidos ya no es la misma. Al igual que en el primer set, el diestro Mike Bryan sacaba para forzar el desempate con 6-5 abajo, pero nuevamente la presión pudo con los terceros cabezas de serie. Los Bryan lograron salvar la primera bola de partido pero no pudieron con la segunda. Un excepcional globo ganador de John Peers con su derecha certificó la victoria del australiano y de su compañero Henri Kontinen provocando también el júbilo de una Rod Laver que no dejó de animarles durante todo el encuentro.

De esta manera, Kontinen y Peers se hacen con su primer Grand Slam como pareja, el sexto título en total desde que el año pasado comenzaran su andadura juntos. A este título hay que sumar los dos con los que finalizaron la pasada temporada, el Masters 1000 de París-Bercy y la Copa de Maestros de Londres. Sin lugar a dudas, estamos ante la dupla más en forma del mundo y que el próximo lunes aparecerá como la tercera mejor pareja del ránking ATP, Kontinen en quinta posición con 7450 puntos y Peers en la sexta con 7290. Los Bryan, por su parte, tienen como consuelo que adelantarán al británico Jamie Murray y al brasileño Bruno Soares, los grandes damnificados del primer Grand Slam de la temporada al caer a las primeras de cambio siendo los vigentes campeones, colocándose en las posiciones tercera y cuarta del ránking, ambos con 7610 puntos.