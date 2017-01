Serena Williams supera a Steffi Graf, y ya van 23

Serena Williams en la sala de prensa acompañada del trofeo que la acredita como campeona del Open de Australia 2017. Foto: Zimbio

A un lado de la pista estaba Venus Williams, de 36 años, ubicada en el puesto nº 17 del ranking WTA. Ganadora de siete torneos del Grand Slam, cinco Wimbledon y dos US Open para ser exactos (el último: Wimbledon 2008, derrotando, como no, a su hermana Serena), y que hoy buscaba el título 50 en su palmarés. De no ser por su hermana pequeña, seguro que esa cifra sería mayor. Casi ocho años después, por fin vuelve a saber qué se siente en una final de Grand Slam.

En 2002 fue la primera jugadora afro-americana de la historia en estar en lo más alto del ranking WTA, posición de la que disfrutaría durante once semanas en total.

Pero sería en 2011 cuando tuvo que afrontar uno de los momentos más delicados de su carrera: le fue diagnosticado el Síndrome de Sjögren, cuyos principales síntomas son la fatiga y dolores sobre todo en las extremidades, y cansancio generalizado, lo cual no es lo mejor para practicar deporte de alto nivel, pero a base de adoptar una dieta especial y de luchar, superó esta enfermedad para seguir siendo una de las mejores jugadores de la historia de este deporte.

Al otro lado, Serena Williams, de 35 años, empezó el torneo como número dos del ranking pero lo acabó recuperando el trono del tenis en detrimento de Angelique Kerber, que se lo arrebató tras el US Open del año pasado. Con el de hoy, 23 Grand Slams contemplan su palmarés, sumando ambas hermanas 30 torneos de esta categoría. Con este ya van siete Abiertos de Australia en los que la de nuevo primera raqueta mundial inscribe su nombre como ganadora, y con esta ya van 17 victorias de Serena sobre Venus en 28 enfrentamientos.

El público no disfrutaba de un partido entre las Williams sisters desde el US Open 2015, con victoria para Serena, y el Open de Australia 2017 ha querido acabar por fin con la espera.

Cuando al otro lado de la red hay alguien de tu sangre, los nervios están ahí especialmente, por muchos años que pasen y muchas veces que se repita ese encuentro, de ahí que en los cuatro primeros juegos ninguna de las dos hermanas consiguiera mantener su servicio.

Con 1-1 en el marcador, Serena necesitó descargar adrenalina tras un error y lo pagó con su raqueta, recibiendo un racquet abuse warning por parte del juez de silla. Dos breaks para cada jugadora ponían el 2-2 en el marcador, y la que restaba parecía sentirse más cómoda. Otra rotura de Serena para colocarse 4-3 arriba sería suficiente para adjudicarse la primera manga, con juego final en blanco al saque incluido (6-4).

Ya en el segundo acto, las primeras bolas de rotura llegaban para Serena en el tercer juego, y además por partida triple, pero su hermana consiguió salvarlas y se colocó 2-1 por delante. La estabilidad que no tuvo la primera manga, la tuvo esta, en la que no se volvió a ver otra rotura hasta el séptimo juego, cuando tras un resto ganador de revés, Serena se ponía por delante 4-3, consolidándolo poco después. Venus necesitaba quebrar el saque a su hermana para forzar un tercer set y tener posibilidades de lograr su primer Australian Open, pero eso no ocurrió, cada jugadora mantuvo su saque y, tras un error no forzado de revés de Venus en el primer match ball de Serena, esta se llevó su séptimo título en Melbourne cuando el partido aún no alcanzaba la hora y media de duración.

Tras un clásico en el tenis femenino como es el Serena vs Venus, mañana espera otro, después de un 2016 en el que, por primera vez en doce años, no se enfrentaron ninguna vez: Rafa Nadal vs Roger Federer.