Previa Roger Federer - Rafael Nadal: oda al tenis

El tenis vuelve a estar de enhorabuena. La expectación es máxima y el objetivo mayúsculo. Con el emperador Novak Djokovic caído en sus tierras, muchos son los que quieren ocupar su trono. Los hay experimentados curtidos en mil batallas y jóvenes osados que aspiran a aprovechar la baja del serbio para dar un salto cualitativo. Se miden los dos mejores tenistas de toda la historia del tenis, en un duelo que promete no solo decidir quien sale vencedor de Melbourne Park, sino por dar un golpe encima de la mesa para los próximos meses. Aficionados, Roger y Rafa están de vuelta.

Roger Federer: historia viva del tenis

Si hay un tenista que tenía un cuadro muy complicado en este Open de Australia ese ha sido Roger Federer. No le quedaba otra, al actuar como decimoséptimo cabeza de serie. Nadie apostaba por él para llegar a disputar el título de campeón. Mucho más sabiendo que tiene 35 años y llega de una lesión de rodilla que le ha dejado fuera de las pistas durante medio año. Pero las estrellas desprenden un aura especial que reduce las consecuencias de estos factores y les convierten en un peligro inminente en las grandes citas, y Roger Federer sabe mucho de ello.

Roger Federer ha vencido en Australia a tres Top Ten

Roger Federer parece haber corrido un tupido velo, consciente de que una victoria en Australia agrandaría aún más su leyenda en el tenis y le haría olvidar los malos momentos vividos en 2016, donde no pudo sumar ningún título de gran relevancia, debido al gran auge de muchos tenistas. Su gran reto en los años anteriores era superar a Nadal, Djokovic o Murray entre otros, y en este comienzo de 2017 parece que puede competir en plenas facultades observando las pocas semanas que llevamos de año.

Lo lleva buscando con ahínco desde el Us Open 2015, y Novak Djokovic se ha erigido en el gran obstáculo del de Basilea. Con él fuera del torneo al caer en las primeras rondas ante el uzbeco Denis Istomin, todo parece más sencillo...pero es ahora cuando Roger ha de dar un paso adelante. Lo hizo ante Wawrinka, donde vio como su compañero y amigo le empató un partido que tenía prácticamente ganado. Todo se decidió en un quinto y definitivo set, pero cuando el talento y las ganas de superarse se juntan, nada ni nadie puede vencerlo.

El camino de Federer en este Open de Australia 2017 ha sido el siguiente:

Partido Ronda Resultado Roger Federer vs Jurgen Melzer Primera Ronda 7-5, 3-6, 6-2 y 6-2 Roger Federer vs Noah Rubin Segunda Ronda 7-5, 6-3 y 7-6 (3) Roger Federer vs Tomas Berdych Tercera Ronda 6-2, 6-4 y 6-4 Roger Federer vs Kei Nishikori Octavos de Final 6-7 (4) 6-4 6-1 4-6 y 6-3 Roger Federer vs Misha Zverev Cuartos de Final 6-1, 7-5 y 6-2 Roger Federer vs Stan Wawrinka Semifinales 7-5, 6-3, 1-6, 4-6 y 6-3

¿Por qué es favorito Roger Federer?

El tenista más laureado de todos los tiempos vuelve a pisar la final de un Grand Slam. Australia siempre ha sido un torneo que le ha ido bastante bien y espera en el mismo escenario volver a lo más alto, demostrar que aún tiene mucha cuerda a pesar de sus 35 años de edad. Federer en caso de vencer puede conseguir numerosos hitos como:

- Roger podría convertirse en el único tenista en la historia en ganar cinco o más títulos en tres de los cuatro Grand Slam existentes Actualmente el tenista helvético cuenta con siete Wimbledon, cinco US Open, cuatro Open de Australia y un Roland Garros.

- Tras el auténtico duopolio que tienen Murray y Djokovic en estos últimos meses, Federer tiene la gran ocasión de sumar un nuevo Grand Slam y distanciarse de sus perseguidores. Actualmente tiene 17. Le siguen de cerca Nadal con 14 y Djokovic con 11.

- Es el tenista que más finales de Grand Slam ha disputado en toda la historia del tenis. Concretamente 28. Saliendo victorioso en 17 y perdedor en 11 (61% de victorias).

- En caso de victoria, Roger Federer podría convertirse en el segundo tenista mayor de 35 años en conseguir ganar un Grand Slam. El único antecedente que se tiene en la Era Open es el de Ken Rosewall que ganó el Open de Australia en 1972 a los 37 años de edad.

-Roger se hace centenario. Mañana ante Rafael Nadal cumplirá su partido número cien e Australia. Tan solo Jimmy Connors en Wimbledon con 102 partidos y 115 en el US Open le supera.

Rafael Nadal: el renacido

A quien le guste el tenis, tiene que admirar a Rafael Nadal. El tenista español lo ha vuelto a hacer. Tras muchas idas y venidas debido a lesiones e inestabilidad mental, parece que al fin el tenista balear ha vuelto para quedarse.

El español ha podido recuperarse de múltiples lesiones en los últimos tiempos y rendir a un gran nivel, pero parece haber perdido ese instinto ganador que le hacía imbatible cuando el marcador se apretaba. En este Open de Australia todo esto lo ha cambiado, venciendo a tenistas de gran nivel y muchos de ellos en partidos épicos y trepidantes, esos encuentros que tanto nos ha deleitado Rafa.

Carlos Moyá parece haber conferido a Nadal la confianza y tranquilidad necesarias para abordar las primeras posiciones del ránking mundial. Logró el título en el torneo de exhibición de Abu Dhabi, ganando en la final a David Goffin, pero no pudo hacer lo mismo en el torneo de Brisbane, donde cayó en cuartos de final de la mano de Milos Raonic, en un partido donde el español no jugó mal del todo. No hay mejor que reaccionar ante la decepción que supuso perder frente a Milos que meterse en una nueva final de Grand Slam, y en uno de los torneos que tanto le gusta a Rafa, el Open de Australia.

El camino de Nadal en este Open de Australia 2017 ha sido el siguiente:

Partido Ronda Resultado Rafael Nadal vs Florian Mayer Primera Ronda 6-3, 6-4 y 6-4 Rafael Nadal vs Marcos Baghdatis Segunda Ronda 6-3, 6-1 y 6-3 Rafael Nadal vs Alexander Zverev Tercera Ronda 4-6, 6-3, 6-7, 6-4 y 6-2 Rafael Nadal vs Gael Monfils Octavos de Final 6-3, 6-3, 4-6 y 6-4 Rafael Nadal vs Milos Raonic Cuartos de Final 6-4, 7-6 y 6-4 Rafael Nadal vs Grigor Dimitrov Semifinales 6-3, 5-7, 7-6, 6-7 y 6-4

¿Por qué es favorito Rafael Nadal?

Es el deportista español más laureado de toda la historia del deporte. Rafael Nadal es . Nadal en caso de vencer puede conseguir numerosos hitos como:

- Rafa podría convertirse en el único tenista en la historia en ganar al menos dos veces todos los Grand Slam existentes. Actualmente el tenista balear cuenta con nueve Roland Garros, dos Wimbledon, dos US Open y un Open de Australia.

- El head to head entre ambos tenistas es claramente dominado por el tenista balear. De 34 partidos disputados, el español ha salido victorioso en 23 de ellas (67% de victorias).

- En finales entre ambos tenistas, Rafael Nadal tiene un 14-7 ante Roger Federer, la última ocurrió en Roland Garros en 2011.

- En el Open de Australia, estas dos bestias tenísticas se han enfrentado en tres ocasiones. En todas ellas ha salido victorioso Rafa, que incluso le arrebató el título en el año 2009, en una batalla épica donde el balear venció al suizo por 7-5, 3-6, 7-6(3), 3-6, 6-2 en uno de los partidos más espectaculares vistos en el Rod Laver Arena.

- Rafael Nadal viene de vencer ante uno de los tenistas llamados a ser próximamente número uno del mundo. Grigor Dimitrov cuenta con cualidades muy parecidas a la de Roger Federer. Esto le ha podido servir y de que manera para afrontar esta final.

Antecedentes

Será el capítulo 35 de una rivalidad que es, sin duda, uno de los clásicos por excelencia de la historia del tenis. Dos de los mejores jugadores que han existido jamás. Dos estilos contrapuestos. Dos personalidades distintas. Pero también, dos jugadores que se han respetado por encima de partidos, finales o títulos. Fuera tienen una amistad que posiblemente sean de las más fuertes del circuito, eso dice mucho de estos dos tenistas.

Históricamente, Nadal domina a Federer con 23 victorias por 11 derrotas, y jamás ha perdido con él en este torneo, imponiéndose al suizo las tres veces que se han medido en Melbourne Park: en la final del 2009 (7-5, 3-6, 7-6(3) 3-6 y 6-2) y en las semifinales de 2012 (6-7(5), 6-2, 7-6(5) y 6-4) y en la del 2014 (7-6 (4) 6-3 y 6-3).