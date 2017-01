Nadal: "Si sigo jugando así, podré hacer grandes cosas"

Rafa Nadal dirigiéndose al público durante la entrega de premios | Foto: zimbio.com

No pudo ser. Rafa Nadal no pudo sumar su decimoquinto Grand Slam al caer ante su rival y amigo Roger Federer en una final espectacular en la que el español estuvo muy cerca de llevarse el triunfo. Pero lejos de de apenarse, en la posterior rueda de prensa Nadal se mostró confiado y seguro de sí mismo afirmando que está en el camino adecuado para volver a vencer en un Grand Slam.

"Me encuentro bien, tanto física como mentalmente. Ha sido un gran partido, me alegra haber formado parte de algo así. Lo he dado todo para llevarme el trofeo, tuve opciones al ir break arriba en el quinto set. Pero es cierto que tras eso, Roger (Federer) ha dado un paso adelante, ha jugado muy agresivo y ha sido muy difícil para mí mantener cada servicio. Pude hacerlo. Quizá si hubiera mantenido alguno de esos servicios, podría haber ganado, pero nunca se sabe. Creo que, en general, he jugado un tenis muy agresivo durante todo el encuentro. He tenido la actitud adecuada, tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible, luchando por cada bola", declaró Nadal que también admitió haberse sentido un poco lento de piernas durante el principio del encuentro. "Probablemente me ha faltado un poco de velocidad en las piernas comparado con los dos anteriores partidos. Pero es algo normal después del partido tan duro que tuve en semifinales".

Tras la final alcanzada en Australia, Nadal aparecerá mañana como el sexto mejor tenista del ránking ATP con 4.395 puntos​ El manacorí no quiso valorar si esta final ha sido más especial que otras que disputó anteriormente contra Federer. "No lo sé. Siento que ha sido un gran partido, a cinco sets, en una final muy especial para el público y para nosotros. Me encanta jugar contra Federer, y hacerlo después de tanto tiempo lo hace aún más especial. No puedo decir si la final de hoy ha sido más especial que otras", expresó.

Para el nueve veces ganador de Roland Garros haber vuelto a una final de Grand Slam es algo que le hace sentir muy contento y sostuvo que la recuperación fue la adecuada tras la dura semifinal ante Grigor Dimitrov. "Son grandes noticias para mí. He sido capaz de jugar a un gran nivel este primer mes del año. Me siento muy contento. El camino es éste, seguir así. Siento que si mi cuerpo está bien y las lesiones me respetan, puedo tener un gran año porque además siento que estoy jugando como hace mucho tiempo que no lo hacía. Creo que me recuperé bien, obviamente después de un partido de cinco horas no es fácil, pero creo que fue suficiente. Como dije antes, en determinados momentos del partido me faltó un poco de velocidad pero por lo demás estoy contento de cómo me recuperé", afirmó.

Una de las pocas cosas que se recriminó el español es no haber sido consistente con su servicio en la última manga. "Lo único negativo del partido fue el no servir tan bien como quisiera con break arriba en el quinto set. He sufrido mucho en cada servicio durante todo el último set. Tuve que salvar muchos break points, sufrí muchísimo. No pude conseguir demasiados puntos gratis, lo necesitaba en ese momento pero no pude hacerlo", reconoció el de Manacor que insistió en que ésta es la línea a seguir para volver a levantar un Grand Slam. "No puedo predecir lo que pasará en el futuro. Sólo digo que estoy jugando bien, he trabajado muy duro para lograr lo que he logrado. Creo que jugando así, puedo volver a ganar grandes títulos, en cualquier superficie, pero más aún en tierra. En esta superficie, todo me va mejor, soy capaz de recuperarme mejor tras un duro esfuerzo. Si sigo jugando de esta manera y estoy sano, puedo ser competitivo en superficies duras pero en tierra es más fácil para mí", sostuvo.

Preguntado por si se había sentido mejor este año que en las últimas ediciones en Australia, Nadal contestó que "tanto en 2014 como el año pasado, me sentí bien. En 2014 alcancé la final, me encontraba bien físicamente, sólo que tuve el problema de la espalda en la final, eso fue todo. Y el año pasado, a pesar de perder en primera ronda, me sentía con confianza, no tan bien como este año, pero bien de todas formas. Siempre necesitas un poco de suerte, este año gané un partido muy duro contra Zverev en la tercera ronda. Este año he ganado a jugadores muy buenos, he competido bien contra todos. Eso es lo más importante y eso me hace sentir contento. Por supuesto, si ganas un torneo como éste, es algo increíble. Pero para mí, aparte de los títulos, lo más importante es que ahora disfruto en la pista. Hoy he disfrutado, el año pasado sólo me sentí entre Indian Wells y Madrid, ya que en Madrid es donde la muñeca comenzó a dolerme. Por eso, ahora mismo, lo que más me importa es mantener este nivel y estar sano. Si eso sucede, creo que puedo ganar más Grand Slams. Mi objetivo es seguir en esta línea y seguir trabajando de la misma manera".

El español admitió que no está triste por la derrota. "No pudo decir que esté triste, lo he dado todo. Por supuesto que quería ganar, pero he jugado bien. Ya lo dije antes de que comenzara el torneo, me sentía muy bien. He hecho todo lo que he podido, he estado trabajando muy duro estos últimos meses y seguiré haciéndolo. He disfrutado durante todo el torneo, me he enfrentado a jugadores muy buenos y he sido capaz de competir bien contra todos ellos. Esto es más importante para mí y lo que me da la confianza para seguir jugando y eso es lo que voy a hacer", admitió.

Por último, el manacorí reconoció que no pensó en ningún momento del partido en el número de Grand Slams que tendría si ganaba (hubiera alcanzado los 15, superando a Pete Sampras). "Es simplemente otro título. En esta clase de partidos siempre hay uno que gana y otro que pierde, cualquiera puede ganar. Sí que es cierto que en partidos como éste, he ganado muchas veces a Federer, pero hoy fue él el vencedor. Sólo me queda felicitarle, no es más que otro gran título para él y otras dos grandes semanas para mí. Lo qué sé es que me voy a ir a casa con sensaciones muy positivas", finalizó.