Feliciano López sustituye a Nadal en la Copa Davis

Rafa Nadal atónito en el MMO. Foto: Rodri J Torrellas. VAVEL

Tras marcharse de la final del Australian Open con molestias en la espalda y tras hablarlo con el doctor de la RFET Ángel Ruiz Cotorro, quien estuvo con el manacorí, ha decidido no asistir a la eliminatoria de Copa Davis que se celebrará en Osijek. El actual subcampeón del Australian Open quiere llegar al 100% para disputar el Master 500 de Rotterdam que se celebra el 13 de febrero, con lo que para una correcta recuperación tenía que dejar pasar la eliminatoria entre las selecciones.

Nadal ha disputado a lo largo del Grand Slam un total de tres partidos a 5 sets incluyendo el de la final contra Roger Federer y el físico quieras o no se resiente y en este caso fue la espalda. Rafa ya sabía que no podría asistir al compromiso con la selección española tras la semifinal ante Grigor Dimitrov. De todas formas, solo habría disputado el punto de dobles en caso de que no tuviera un sustituto como ya hiciera en la eliminatoria ante la India.

Finalmente el equipo va a estar compuesto por Roberto Bautista, Pablo Carreño, Felicinao López y Marc López. El tenista valenciano y asturiano, son los llamados a disputar los puntos individuales del primer día en los que serán seguro los partidos más determinantes en la eliminatoria, mientras que Marc y Feli flagrantes campeones de Roland Garros disputarían el dobles. El tenista toledano se incorporará hoy a la concentración de la selección española.

Conchita agradecía el gesto a Feliciano por su compromiso: ''Agradezco a Feliciano su disposición inmediata para viajar, demostrando una vez más su enorme compromiso con el equipo para el que es un jugador fundamental. Sabemos de la experiencia de Feli en la Copa Davis y su capacidad en este tipo de superficies. El desgaste de Rafa en el último mes ha sido muy importante, debe recuperarse de esos esfuerzos y seguro que nos acompañará en próximas eliminatorias''.