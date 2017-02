Copa Davis 2017. España: ilusión y ganas para la Davis

Google Plus

España en la cena oficial | Foto: Copa Davis

Feliciano, Bautista, Carreño y Marc López, equipo de España ante Croacia afrontarán una nueva eliminatoria de Copa Davis tras vencer al equipo de la India y volver a la máxima competición por países.

Se confirmaba la baja de Nadal por cansancio y se conocía inmediatamente a quién iba a ser su sustituto, Feliciano, jugador que siempre viene bien tenerlo ya que se desenvuelve bien tanto en individuales como en dobles y da mucho juego a la hora de elegir la modalidad que va a disputar cada tenista. El tenis español no para de crecer y traer nuevos jugadores como es el caso del incansable Pablo Carreño que se ha ganado con sus últimos resultados a representar a su país en una complicada eliminatoria. Ya debutó el año pasado ante Rumanía pero ahora es un jugador mucho más consolidado y fuerte mentalmente.

Otro jugador que será el líder de España en los enfrentamientos individuales, no es otro que Roberto Bautista, jugador que viene de conquistar un título y dar una muy buena imagen en el Australian Open por lo que no puede haber un jugador mejor para suplir la condición de líder de Nadal.

Insaciable Marc López

Para completar los cuatro elegidos, no podía faltar otro que Marc López, es el más experimentado y uno de los mejores doblistas del momento, habituado a formar pareja con Feliciano y dar muchas alegrías al tenis español.

Junto a Bautista, es el único del que se tiene claro que modalidad va a disputar, jugará en la modalidad de dobles y todo hace indicar que lo hará junto a Feliciano aunque se podría esperar que Carreño probase porque no le ha ido mal esta temporada junto a Guillermo García López.

Momentos inolvidables

La Copa Davis ha tenido una gran acogida por el público español ya que ha estado ligado al crecimiento del tenis español con una generación de tenistas inigualables. Imposible olvidar esas grandiosas eliminatorias que nos mantenían delante de la televisión y nos hacían sufrir como si nosotros mismos estuviésemos jugando, la vuelta al Grupo Mundial hará que los mejores tenistas españoles se centren en este torneo y nos hagan disfrutar de muchas victorias.

Seis años han pasado desde la última Copa Davis que ganamos, en aquella inolvidable final en la que Nadal vencía a Del Potro en cuatro mangas y daba a nuestro país la quinta corona, colocándonos a una de Estados Unidos y a dos de Suecia, líder en el ránking de Copas Davis ganadas.

El último partido no fue la clave de esa eliminatoria, la imagen que no podremos borrar nunca de nuestros ojos sería la alegría de Ferrer al remontar un 2-1 en contra al mismísimo Juan Martín Del Potro, aquel partido duró más de cuatro horas pero Ferrer junto al apoyo del público español no dejó de luchar y consiguió la recompensa.