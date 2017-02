Pablo Carreño: "No tenía ninguna preferencia a la hora de jugar primero o segundo"

Google Plus

Foto: Diego Blanco / VAVEL

El tenista español y número 24 del ránking ATP, Pablo Carreño, compareció hoy ante los medios de comunicación en rueda de prensa para analizar la eliminatoria que enfrenta a España frente a Croacia en la primera ronda de esta Copa Davis, que significa el regreso del combinado nacional a la élite mundial, tras un par de años en el Grupo I peleando por ascender de categoría.

Pablo Carreño se mostró muy feliz de estar representando a España una vez más, tras un comienzo de año muy bueno que le ha hecho situarse entre los 30 mejores tenistas del ránking mundial: "Para mí es un orgullo poder jugar este partido, abro la eliminatoria y es casi como si debutara, espero hacerlo lo mejor posible, creo que estoy jugando bien y tengo confianza para sacar adelante el partido, seguramente será difícil porque jugamos fuera de casa y es un partido a cinco sets contra el número uno croata", añadió el tenista asturiano en rueda de prensa.

Preguntado por si le apetecía más empezar la eliminatoria o jugar en el segundo punto, Carreño admite que no tenía ninguna preferencia a la hora de elegir posición en la eliminatoria, ya que tarde o temprano se tiene que jugar y conseguir el objetivo de la victoria. Pablo inaugurará la eliminatoria jugando ante el croata Franko Skugor que parte como número uno croata tras las bajas que tiene el combinado croata para esta eliminatoria, como son las de Marin Cilic, Ivo Karlovic, Borna Coric o Ivan Dodig: "No tenía ninguna preferencia a la hora de jugar primero o segundo, quería jugar y poder demostrar que puedo ganar partidos en Copa Davis, estoy contento de jugar el primero. Poco a poco nos hemos ido acostumbrando a la pista, al principio costó un poco pero ayer ya me encontré cómodo y creo que estamos preparados", concluyó.