Roberto Bautista: "Tenemos un buen equipo para afrontar esta eliminatoria" (Foto: VAVEL)

El tenista español y número 16 del ránking ATP, Roberto Bautista, compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa para analizar la eliminatoria que enfrenta a España frente a Croacia en la primera ronda de la Copa Davis, competición en la que España regresa tras un par de años en el Grupo I luchando por ascender al Grupo Mundial y volver a pelear por la ensaladera, algo que no hace desde hace ya un par de años.

Roberto Bautista tras la baja de Rafael Nadal parte como el número uno español, debido a su gran estado de forma que le ha hecho ganarse el cariño y el respeto de todos los aficionados del tenis, con el simple hecho de que trabajando muy duro se puede conseguir cualquier objetivo. El tenista castellonense afirma que España viaja a Croacia con las ideas muy claras, con un buen equipo para sacar adelante la eliminatoria y clasificarse para octavos: "Tenemos un buen equipo para afrontar todos los partidos de esta eliminatoria y tenemos confianza en que salga bien", añadió.

El número uno español advierte de la dificultad de la eliminatoria, a pesar de que el combinado croata no cuente en sus filas con sus mejores hombres como son Cilic, Karlovic, Coric o Dodig entre otros, pero admite que los tenistas seleccionados lo darán todo para darle a sus aficionados la clasificación para la siguiente ronda: "Para nosotros obviamente es mejor que ellos no tengan a sus mejores jugadores, pero no quiere decir que la eliminatoria no vaya a tener dificultades, jugar fuera ya lo hace difícil pero creo que llegamos preparados. Me encuentro bien, contento de estar otra vez aquí representando a mi país, eso significa que estoy haciendo las cosas bien y en buena forma, contento por cómo ha comenzado también la temporada para mí".