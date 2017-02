Lorenzi arrasa a su paso

En el Parque Sarmiento de Buenos Aires, la sede de la eliminatoria contra Italia, Argentina comenzaba su andadura en la Copa Davis 2017 tan solo dos meses más tarde de haber sido capaz de conquistar su primera 'Ensaladera', a domicilio frente a Croacia. Pero desde entonces todo había cambiado, y es que en la primera ronda de la presente temporada el cuadro argentino no podía contar con sus dos mejores tenistas del momento, Juan Martín del Potro y Federico Delbonis, y a pesar de ser local, Italia teniendo a la cabeza a hombres como Fabio Fognini, Andreas Seppi o Paolo Lorenzi, parecía ser netamente superior a los Guido Pella, Carlos Berlocq y compañía del cuadro argentino. La de este fin de semana es la tercera ocasión en la que ambos países se vean las caras en Copa Davis, Argentina ha vencido en dos de ellas mientras que Italia se llevó el gato al agua en la restante. La primera vez que ambas selecciones se enfrentaron fue en 1980, en los cuartos de final, con triunfo final para Argentina por un contundente cinco a cero.

Lorenzi barre en 49 minutos a Pella

Los encargados de abrir la eliminatoria bajo un sol de justicia en el Parque Sarmiento de Buenos Aires eran Guido Pella por el bando argentino, y Paolo Lorenzi por el lado italiano. El número 84 del ránking ATP frente al número 43 en un duelo a priori desnivelado para el lado visitante, pero como no podía ser de otra manera, la Copa Davis es una competición de sorpresas y todo podía pasar, más aún con el empuje de la afición argentina. Buscando no dar lugar a la sorpresa, Lorenzi empezaba jugando mucho más fuerte que su contrincante desde el fondo de pista, anulando por completo todo lo que intentaba Pella para llegar raudo y veloz hasta el 2-5, donde tenía la primera oportunidad de cerrar la primera manga al resto, algo que no permitía Guido, traspasando la presión a Paolo, a quien no le temblaba para cerrar el primer asalto por un contundente 3-6.

Ni mucho menos cambiaba el panorama para Argentina al comienzo de la segunda manga, y es que en el primer servicio del segundo acto, Pella no era capaz de sacar hacia delante su saque entregando una rotura en favor de Lorenzi que llevaba al italiano hasta el 0-1 en primer lugar, y al 0-2 tras consolidar la rotura. Con 3-1 los problemas volverían a aparecer en el camino de Pella, pero en esta ocasión el argentino solventaba dos bolas de rotura para recortar distancias hasta el 3-2, estando aún así un quiebre por debajo. A la segunda no sería capaz, pero en su tercera tentativa Paolo lograba quebrar el saque de su contrincante para irse hasta el 2-5, siendo incapaz de cerrar la manga el italiano al ver como Guido le rompía el saque para recortar distancias hasta el 3-5. Pero Paolo Lorenzi, con suma facilidad, aprovechaba los errores de su adversario para hacerse con la segunda manga por 3-6.

Todo continuaba por el mismo camino en la tercera manga, con 1-2 en el marcador, el italiano daba un nuevo paso hacia delante al resto siendo capaz de quebrar el servicio de Pella para irse hasta el 1-3, pero a la hora de consolidar el break no sería capaz de Paolo de solventar su saque recortando distancias Guido hasta el 2-3. La locura de quiebres sonreía a Lorenzi, que seguía firme al resto logrando un nuevo contrabreak que le ponía con 2-4 a favor, siendo en esta ocasión capaz de irse hasta el 2-5, quedando a tan solo un juego de conseguir cerrar el parcial y el partido. Guido Pella se veía obligado a ni más ni menos que salvar una bola de partido para recortar distancias en el electrónico, pero con total soltura Paolo Lorenzi no dio opciones con su saque, se hizo con el tercer parcial por 3-6, y por ende después de tan solo 49 minutos de partido consiguió poner el 0-1 en la eliminatoria a favor de Italia gracias a un contundente 3-6, 3-6 y 3-6.