Serbia encarrila la eliminatoria ante Rusia

En las instalaciones del Centro Deportivo Cair de la localidad serbia de Nis, el equipo serbio de Copa Davis encarriló su eliminatoria de primera ronda del Grupo Mundial 2017 ante la selección rusa tras las victorias, no sin problemas, de sus dos hombres, Viktor Troicki y Novak Djokovic, que han dado los dos primeros puntos del cruce a su selección. Troicki tuvo que luchar hasta el desempate del quinto set para derribar la resistencia de un gran Karen Khachanov mientras que un irregular Novak Djokovic se benefició de la retirada del debutante Daniil Medvedev en el inicio del cuarto set por calambres cuando el serbio, tras un inicio horrible, ya mandaba por dos sets a uno.

Troicki y Khachanov se veían por segunda vez las caras tras la victoria del ruso por 6-3 y 7-5 en el único precedente entre ambos en las semifinales del ATP 250 de Chengdu en China, torneo que el joven ruso de 20 años terminaría llevándose inaugurando así su palmarés como profesional. Pero este segundo choque no tuvo nada que ver con el primero. La Copa Davis es un torneo totalmente diferente al resto y este primer encuentro de la eliminatoria fue un ejemplo de ello.

Troicki sumó 70 golpes ganadores y estuvo perfecto en la red, con 17 de 17. Khachanov, por su parte, realizó 75 winners, incluidos 27 saques directos ​ Las alternativas fueron constantes durante las cuatro horas y media que ambos jugadores estuvieron batallando bajo el techo del Centro Deportivo Cair. Tras 36 minutos de juego, Troicki se hizo con el primer set por 6-4 tras romper por partida doble el servicio de Khachanov. Éste reaccionaría al hacerse con el segundo set por 7-6, un set que se fue hasta la hora y 18 minutos de duración, tras llevarse la muerte súbita por 7-3. Tras el segundo set, Troicki aprovechó el previsible bajón de su rival para comenzar mandando por 3-0 en el tercero. Una ventaja que haría buena para cerrar el set por 6-3 y ponerse a un sólo parcial de la victoria.

Pero a pesar de su juventud y de tener al público en contra, Khachanov dio muestras de su gran carácter para hacerse con el cuarto set por 6-1 y llevar el partido al quinto y decisivo set. A estas alturas de partido, el físico de ambos tenistas comenzaba flaquear. Primero fue Troicki el que reclamó la asistencia médica por calambres al final del cuarto set. La misma dolencia comenzó a afectar también a su rival pero durante el último set ambos se olvidaron de sus molestias y lo dieron absolutamente todo por su país.

Tras varias bolas de break desaprovechadas por parte de ambos, incluidas tres de partido para Troicki con 5-4 al resto, el primer punto de la eliminatoria iba a decidirse en el tiebreak, un desenlace perfecto para una interminable batalla como esta. Al igual que el resto del encuentro, la muerte súbita fue una montaña rusa en la que Khachanov parecía tener el partido en su mano al adelantarse por 4-0 pero en ese momento el ruso pagó cara su inexperiencia en este tipo de situaciones permitiendo que Troicki sumara cinco puntos consecutivos para poner el 5-4 a su favor. Tras hacer buenos sus dos servicios, el ruso tuvo su primera opción de partido con 6-5 al resto, pero a Troicki no le tembló el pulso y colocó el 7-6 a su favor. Esta vez, en su cuarta bola de partido, el serbio presionó al resto con su derecha. En esta ocasión eso fue demasiado para Khachanov, que mandó su revés fuera de pista y con ello sus últimas opciones de poner por delante a su país. De esta manera y tras cuatro horas y media de intensa lucha, Troicki sumaba el primer punto del cruce para Serbia a la espera del regreso del número uno serbio, Novak Djokovic.

Los calambres frenan a Medvedev ante un titubeante Djokovic

Si ante su público y en una competición tan especial como la Copa Davis, Novak Djokovic esperaba recuperar la moral tras el varapalo sufrido en el Open de Australia, nada de eso pareció surtir efecto en el juego del serbio en su encuentro ante Daniil Medvedev, al menos durante el primer set y medio del partido, justo hasta que duró el físico del de Moscú, que acabó retirándose al inicio del cuarto set.

Djokovic sigue sin encontrar la solidez en su juego: 21 winners y 37 errores no forzados. Hasta su retirada, Medvedev realizó 24 golpes ganadores por 41 errores no forzados Hasta ese momento Djokovic ofreció un rendimiento paupérrimo, especialmente con su servicio, el cual no ganó por primera vez hasta el séptimo juego del primer set. Hay que decir que antes de eso, el serbio recibió asistencia médica por molestias en su hombro derecho. Enfrente, un Medvedev que debutaba en esta competición y que aprovechó el pobre rendimiento de su rival para imponer su pegada y terminar llevándose el primer set por 6-3. Las alarmas se encendieron de verdad para un Djokovic que seguía sin encontrar profundidad en ninguno de sus golpes. El serbio se vio 3-0 abajo también en el segundo set. Hasta ese momento, el de Belgrado sólo había sido capaz de ganar uno de sus seis turnos de servicio. A partir de ahí no lo volvería a ceder. Ya por entonces Medvedev comenzaba a sufrir el desgaste del encuentro, algo que fue a yendo a más conforme avanzó el partido.

Visto que no tenía la confianza para mandar desde el fondo, Djokovic optó por poner cuantas bolas en pista fueran posible y tratar de desgastar a su rival. Y funcionó. Ayudado por el incansable apoyo local, el serbio dio la vuelta al set, el cual acabó en su poder por 6-4. Con un set iguales y con su físico a punto de reventar, Medvedev gastó sus últimas balas en el inicio del tercero pero Djokovic ya no estaba para bromas. Tras salvar dos break points en el segundo juego, Djokovic rompió el servicio de Medvedev en el juego siguiente para ponerse por vez primera por delante en el partido (2-1). Tras consolidar con un servicio en blanco su ventaja, el serbio vio que era el momento para sentenciar el set y logró otra rotura más para poner el 4-1 en el marcador. Precisamente en ese quinto juego aparecieron ya de forma muy clara los calambres en la pierna izquierda de su rival.

Con la ayuda del fisio, Medvedev trató de continuar pero las molestias empeoraban cada vez más hasta el punto de no poder casi ni sacar ni moverse. Djokovic cerró el set por 6-1 y tras llevarse el primer juego del cuarto, su rival dijo basta y le dio la mano en señal de retirada tras dos horas y cuarto de juego. Así pues, Serbia dispondrá en el encuentro de dobles de mañana sábado de su primera oportunidad para sentenciar el cruce y plantarse en cuartos de final. En principio por parte serbia saltarán a pista Viktor Troicki (habrá que ver cómo se habrá recuperado de su partido de hoy) y Nenad Zimonjic, que hará las veces al mismo tiempo de jugador y capitán. Por Rusia, serán Konstantin Kravchuk y Andrey Kuznetsov los protagonistas.