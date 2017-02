Seppi hunde las esperanzas argentinas

Google Plus

En el Parque Sarmiento de Buenos Aires, la sede de la eliminatoria contra Italia, Argentina comenzaba su andadura en la Copa Davis 2017 tan solo dos meses más tarde de haber sido capaz de conquistar su primera 'Ensaladera', a domicilio frente a Croacia. Pero desde entonces todo había cambiado, y es que en la primera ronda de la presente temporada el cuadro argentino no podía contar con sus dos mejores tenistas del momento, Juan Martín del Potro y Federico Delbonis, y a pesar de ser local, Italia teniendo a la cabeza a hombres como Fabio Fognini, Andreas Seppi o Paolo Lorenzi, parecía ser netamente superior a los Guido Pella, Carlos Berlocq y compañía del cuadro argentino. La de este fin de semana es la tercera ocasión en la que ambos países se vean las caras en Copa Davis, Argentina ha vencido en dos de ellas mientras que Italia se llevó el gato al agua en la restante. La primera vez que ambas selecciones se enfrentaron fue en 1980, en los cuartos de final, con triunfo final para Argentina por un contundente cinco a cero.

Fognini no juega y Seppi pasa a la acción

A pesar de contar con un punto de ventaja en la eliminatoria después de la contundente victoria de Paolo Lorenzi sobre Guido Pella, en la relación de jugadores italianos a disposición de su seleccionador, Corrado Barazzutti, Fabio Fognini no podía saltar a pista para disputar el segundo punto al sufrir unos problemas estomacales que obligaban a Andreas Seppi a comparecer sobre la tierra batida en su lugar. Las cosas no podrían comenzar de mejor manera para Seppi, que tras solventar su primer servicio del partido, quebraba el saque de Berlocq para irse raudo y veloz hasta un cómodo 1-3, desde el cual controlar a las mil maravillas lo que restaba de primer manga.

La hinchada argentina a pesar de ver como Berlocq estaba perdiendo no dejó de animar | Foto: Copa Davis

De ahí en adelante el juego que planteaba Andreas sobre la tierra batida argentina era sobrio, sin errores pero sin golpes arriesgados, lo cual le dejaba con 1-5 tras un nuevo break consolidado y la opción de cerrar el primer parcial con al resto. El pulso le temblaba a Carlos, que no tenía más que ver como Seppi subía el 1-6 al electrónico para hacerse con la primera manga del trepidante encuentro.

Seppi continúa con una velocidad de crucero ante la que nada puede hacer Berlocq

Nada se modificaba al comienzo del segundo acto, lo dicho por ambos seleccionadores no modificaba lo visto en el primer asalto, puesto que en el primer juego de la segunda manga, Seppi conseguía romper el servicio de su contrincante para poner fácilmente el 0-2 en el electrónico. El ciclón Andreas Seppi había hecho acto de presencia, lo visto en el primer set iba a ser preludio de un nuevo paseo triunfal para el italiano en la segunda manga, yendo viento en popa hasta el 1-4, donde Berlocq no era capaz de conseguir entrar en ritmo de juego, sufriendo el argentino para sacar hacia delante los puntos, mientras que su rival lo lograba haciendo el mínimo esfuerzo.

Seppi golpeando una bola | Foto: Copa Davis

Carlos era capaz de recortar distancias, pero no era más que un mero acercamiento hasta el 2-4, puesto que Seppi no bajaba su intensidad, solventaba al saque un nuevo juego y tenía el resto para cerrar la segunda manga. Un 0-40 condenaba al argentino, que en la segunda bola de partido que tenía en su poder Andreas, claudicaba para que el italiano se llevara el segundo acto por 2-6.

Berlocq se lleva la manga de la honra

Todo parecía cambiar durante los primeros compases de la tercera manga, Berlocq salía con una mentalidad totalmente diferente a la que había mostrado en el primer y segundo asalto, lo cual le permitía romper el servicio de Seppi a las primeras de cambio para irse hasta el 2-0, algo que hacía estallar de alegría a la parroquia argentina, quien no había dejado de alentar a su pupilo en ningún momento. El juego de Carlos iba rodado, no podía hacer Andreas nada para solucionarlo, y el tenista argentino con 3-1 en el marcador tenía un ritmo frenético que le hacía no solo quebrar en una ocasión más el servicio de su rival, sino que lo llegaría a hacer hasta en dos ocasiones, la segunda y última siendo definitiva, dado que con 5-1 a favor del argentino, Seppi fallaba una derecha que hacía estallar de júbilo a la afición argentina, puesto que Carlos Berlocq se hacía con el tercer parcial por 6-1 y parecía despertar del letargo en el que había estado sumido anteriormente.

Berlocq golpea desde el fondo de pista una bola | Foto: Copa Davis

Una vez Berlocq consiguió encontrar el ritmo de juego perfecto, todo cambió en el Parque Sarmiento de Buenos Aires. El paseo triunfal que estaba teniendo Seppi había desaparecido por completo, Carlos ganaba los puntos con mucha más soltura y eso hacía que en el cuarto parcial las espadas estuvieran en todo lo alto hasta el empate a dos juegos. Andreas daba un paso hacia delante que le permitía romper el servicio de su contrincante hasta en dos ocasiones, llegando con soltura hasta un 2-5 que parecía ser definitivo a la hora de cerrar el partido por parte del italiano.

Seppi desaprovecha dos quiebres de ventaja y termina cerrando el partido en un desempate de infarto en la cuarta manga

Pero una de las cosas más complicadas que tiene el tenis es conseguir cerrar un encuentro, por lo que Berlocq aprovecharía el nerviosismo de su contrincante para devolverle las dos roturas sufridas y por tanto igualar el cuarto set a cinco juegos. Con la inercia positiva de encadenar tres juegos de forma consecutiva, Carlos solventaba su juego asegurándose como mínimo el tie break, donde se terminaría decidiendo el parcial al sacar hacia delante su juego Seppi. El duelo estaba en la cumbre, la muerte súbita iba a ser testigo del juicio final entre el argentino y el italiano, y en un duelo de poder a poder el desempate caía del lado visitante, llevándose Andreas Seppi el tie break por 6-8, y por ende se hacía también con el cuarto set por 6-7 (6) para llevarse el partido por 1-6, 2-6, 6-1 y 6-7 (6) después de dos horas y 58 minutos de partido. 0-2 para Italia, que queda a tan solo un punto de cerrar la eliminatoria frente a la vigente campeona.