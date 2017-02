Steve Darcis consigue rascar un punto in extremis para Bélgica

Zverev salvó a Alemania del desastre. Foto : Mar González VAVEL España

Máxima igualdad en la eliminatoria que acoge Frankfurt entre Alemania y Bélgica. El partido de dobles decidirá que país llega con ventaja a la jornada definitiva del domingo tras repartirse las victorias en los dos primeros puntos.

Tras confirmarse la baja de David Goffin, Alemania ganaba favoritismo y lo más probable era acabar la jornada del viernes con un 2-0 para los locales. Pero tras un dramático partido a cinco sets en el que hubo de todo, el belga Steve Darcis conseguía adelantar al equipo visitante. El "tiburón", como le gusta que le llamen, no faltaba a su cita con la Copa Davis, una competición que le apasiona y suele jugar siempre que está en buen estado físico. Empezó muy fuerte y se adelantaba tras ganar el primer set a un errático Philipp Kohlschreiber.

A partir de ahí el alemán incrementó su nivel e imponía su favoritismo. Sin ceder una sola bola de break en los dos siguientes sets, se colocaba dos sets a uno, jugando un gran tenis y dejando a Darcis en tres y dos juegos en esos dos parciales. Las cosas habían cambiado y era Kohlschreiber quien llevaba la iniciativa delante de su público. Pronto rompió el servicio de su rival, pero el belga sacó fuerzas donde no las había y le devolvió esa rotura. Se llegó al tie break y el alemán se arrugó, cayendo 7-2 en el desempate. Había quinto set.

Kohlschreiber empezó como un ciclón el quinto set y llegó a ponerse 0-3 y 0-40 al servicio de Darcis. Se disputó el primer tie break en un quinto set tras la nueva norma para el año 2017 Tenía la victoria en su mano, pero Darcis no solo salvó ese juego, si no que rompió el saque en dos ocasiones más en el quinto set y llegó a sacar para ganar con 5-4. Ahí, un magnífico revés del alemán volvía a igualar y estábamos ante la primera muerte súbita en el quinto set tras instaurarse la norma este año. El partido no podía tener otro desenlace. Podía pasar cualquier cosa y ganó Bélgica. Su "hombre Davis" culminaba la remontada y sumaba un punto con el que no contaban. No hay que subestimar a Steve Darcis en la Copa Davis.

Struff y Mischa Zverev se medirán a los belgas Bemelmans y De Loore

Pero tras la sorpresa inicial, quedaba otro partido en el Fraport Arena. Saltaba a pista el joven Alexander Zverev, quien aún no había inaugurado su casillero de victorias en la competición por equipos. Pero no se iba a dejar sorprender por Arthur De Greef. El belga dio la cara pero la diferencia de nivel era manifiesta y el alemán ganó en tres cómodos sets. La primera victoria de muchas en la Davis para Sasha, quien verá como su hermano disputará el punto de dobles animando desde la barrera, al revés que en esta primera jornada. No sería sorprendente que Darcis vuelva a jugar el sábado el punto por parejas.