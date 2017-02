Gran Bretaña, a un paso de cuartos

Google Plus

Una vez más, Gran Bretaña volvió a hacerse fuerte en el doble de la Copa Davis. La pareja británica formada por Jamie Murray, hermano del número uno del mundo en individuales, Andy Murray, y Dominic Inglot sumaron el segundo punto para su país en la eliminatoria de primera ronda del Grupo Mundial 2017 que los enfrenta a la selección de Canadá. Esta vez Daniel Nestor no pudo ejercer de salvador de su país y, junto a su compatriota Vasek Pospisil, cayeron en cuatro sets ante la dupla británica, para tristeza del público local congregado en el TD Place Arena de Ottawa, que ve como su país se queda al borde de la eliminación.

Con éste, son ya siete los encuentros de dobles consecutivos que han caído del lado de Gran Bretaña. No pierden desde la primera ronda del Grupo Mundial del 2015 ante los hermanos Bryan ​ No es habitual ver en un torneo como la Copa Davis un encuentro de dobles en el que ambas parejas sean especialistas en la modalidad. Tanto los británicos Jamie Murray (bicampeón de Grand Slam y ex número uno del mundo) e Inglot (ganador de seis títulos ATP y actual número 43 del mundo) como los canadienses Daniel Nestor (leyenda en dicha modalidad al ganar los cuatro grandes, ocho en total) y Vasek Pospisil (campeón de Wimbledon 2014 y de Indian Wells 2015 entre otros torneos) hacían prever un encuentro muy disputado entre verdaderos especialistas por parejas. Y así fue.

Ambas duplas demostraron una enorme coordinación bajo el techo del TD Place Arena de Ottawa. Los saques dominaron con claridad a los restos durante la primera manga, la cual terminó resolviéndose a favor de los británicos en el desempate por un contundente 7-1, tras haber salvado éstos una bola de set al resto de la pareja canadiense justo antes de forzar la muerte súbita. La pareja local necesitaba una reacción y la encontraron de la mano de Daniel Nestor. El tenista nacido en Belgrado mostró su magia al realizar un fantástico globo ganador con el que los locales rompían el servicio de Murray para comenzar mandando en el segundo parcial (1-0). Pero en el octavo juego un gran resto directo de Inglot con su derecha permitió a los británicos recuperar la desventaja e igualar a cuatro el marcador de este segundo set, que al igual que el primero tendría como desenlace el tiebreak. Esta vez se invirtieron los papeles y la dupla local igualó el partido tras un claro 7-3 en el juego decisivo, provocando de esta manera el júbilo de la grada local.

Los británicos recuperan el control y se llevan el punto

La pérdida del segundo set no desmoralizó a la pareja británica, que salió con las ideas muy claras tras el descanso entre set y set. Enfrente, Pospisil sufría cada vez más con su servicio. El de Vernon tuvo que salvar tres bolas de break, una en el quinto juego y otra en el noveno, para llevar el partido a un nuevo tiebreak, el tercero en otros tantos sets.

Inglot fue el más sólido con su servicio: fue el único que no perdió su servicio en todo el choque Y esta vez volverían a ser los británicos los que se llevarían la muerte súbita al aprovechar las dudas de los locales con el servicio y mostrándose cada vez más entonados al resto. Con un nuevo punto de saque, los visitantes se hacían con el juego decisivo por 7-3 y reafirmaban su cada vez mayor superioridad en pista. La pareja local lo tenía cada vez más difícil y a esto se sumaron las molestias que comenzó a sentir Pospisil en su rodilla izquierda, lo que obligó al canadiense a pedir la asistencia del fisioterapeuta. Inglot y Murray se encontraban cada vez más cómodos, tanto al saque como al resto, especialmente Inglot que, con sus potentes restos de derecha, fue determinante en un cuarto set en el que los británicos rompieron el servicio de un Pospisil cada vez más mermado y alicaído.

La ventaja ya era demasiado grande e Inglot, imperial con el servicio durante todo el encuentro, cerró en blanco el partido poniendo el 6-3 definitivo. De esta manera Gran Bretaña suma su segundo punto en la eliminatoria y tendrá en la jornada de mañana domingo dos match balls para sentenciar el cruce. Primero será el turno de los números uno de ambos países, Pospisil ( si sus molestias en la rodilla izquierda no se lo impiden) frente a Dan Evans para más tarde, y en caso de triunfo local, enfrentarse en un hipotético quinto punto los respectivos números dos de cada equipo, Denis Shapovalov contra Kyle Edmund.