Conchita Martínez: "Hay que reponerse pronto porque nos espera un día largo"

Conchita atendiendo a los medios en una rueda de prensa anterior | Foto: Jordi Echevarria - VAVEL

Contra todo pronóstico, España está contra las cuerdas en la primera ronda del Grupo Mundial de la Copa Davis. Frente a Croacia y sin sus dos grandes estrellas, el equipo que comanda Conchita Martínez llega a la jornada de domingo estando 2-1 abajo en la eliminatoria, teniendo la obligación de ganar los dos individuales para acceder a cuartos de final. Pablo Carreño perdió el primer punto en un vibrante encuentro a cinco parciales, Bautista ganó fácilmente en tres mangas y este sábado, en el dobles, Feliciano López y Marc López caían en cinco sets ante Marin Draganja y Nikola Mektic, dejando con una mínima ventaja a Croacia antes de la jornada final que se vivirá este domingo, y donde Roberto Bautista tendrá la responsabilidad de forzar el quinto partido, en el que Conchita tendrá que decidir si la baza española que salte a la pista será el gijonés Pablo Carreño o el toledano Feliciano López. Ante el abismo, España siempre se crece y este domingo las emociones serán fuertes. Mientras, Serbia ganó 3-0 a Rusia y ya espera en cuartos de final.

"Tenemos la oportunidad de jugar dos partidos y yo creo que lo van a hacer fenomenal y confío en que van a ganar"

Como no podía ser de otra manera, las caras de contrariedad aparecían en el rostro de los españoles, y a la cabeza, Conchita, no podía creer que después de dos días de competición España estuviera contra las cuerdas y a un solo punto de caer eliminado en la Copa Davis. "Estamos un poco tristes, pero esto puede pasar en la Copa Davis, nadie se lo esperaba, ese es el problema, se pueden esperar cosas en eliminatorias, sobre todo cuando juegas fuera, se hacen muy complicadas, hemos intentado ganar el partido, se han dejado todo en la pista, pero al final no se ha conseguido esa victoria, hay que reponerse pronto porque nos espera un día largo, tenemos la oportunidad de jugar dos partidos y yo creo que lo van a hacer fenomenal y confío en que van a ganar, nuestros chicos son superiores", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Conchita Martínez asume que Bautista es un líder sólido del equipo español y no se rendirá fácilmente, mientras que en el hipotético caso de que haya que jugar el quinto punto, la capitana tendrá que decidir si Pablo Carreño o Feliciano López defienden los intereses españoles. "Roberto Bautista jugó un partido muy bueno el viernes, concentrado, va a tener otro partido difícil con 2-1 en el marcador, pero está muy bien y tiene muchísima experiencia en Copa Davis, necesitamos que nos dé ese primer punto y después ir a por todas, es una decisión complicada elegir entre Carreño y Feliciano en el quinto punto, pero vamos a tomarla de forma coherente, haremos lo mejor para el equipo, aquí somos todos un equipo y tenemos que ir a una, iremos a por todas", concluyó.