Conchita Martínez: "Ha sido una serie muy sufrida"

Conchita Martínez en rueda de prensa. / Foto: Jordi Echevarria-VAVEL

Conchita Martínez se mostró muy contenta por la clasificación del cuadro español para los cuartos de final de la Copa Davis. A la vez, ha catalogado la eliminatoria como una muy complicada al ser en territorio croata (Osijek).

El combinado español tuvo que remontar un dos a uno en contra, tras la derrota en dobles de la pareja formada por Marc López y Feliciano López. La eliminatoria se ponía muy difícil, y por ello, quiso remarcar el papel de los dos jugadores que consiguieron la remontada, Roberto Bautista y Pablo Carreño. En especial, se refirió al segundo, que consiguió el punto definitivo en tres sets, pese a sufrir en la primera manga. Y después de sobreponerse al duro golpe que recibió el viernes en el primer partido de los octavos de final, donde cayó ante Skugor tras desaprovechar tres pelotas de partido.

La capitana del equipo español no dudó en alabar el gijonés: "La experiencia del viernes ayudó a Pablo Carreño. Ha estado muy bien en el quinto partido. Ambos jugadores han estado muy bien hoy".

A la vez, destaca que pese a las complicaciones, se consiguió el objetivo: "Finalmente logramos la victoria que era el objetivo. Ha sido muy sufrido pero ha valido la pena. Muy complicado. Roberto Bautista ha estado muy profesional y Pablo Carreño muy valiente en este último partido", no dudó de sus jugadores.

Finalmente, comentó la próxima eliminatoria de la Copa Davis, cuartos de final, en la que España jugará, otra vez, a domicilio frente a Serbia. Lo que podría deparar un fantástico duelo entre el ahora número dos mundial, Novak Djokovic y el vigente subcampeón del Open de Australia, Rafa Nadal.

El enfrentamiento entre Serbia y España se disputará en abril y Conchita Martínez no quiso dar pronósticos: "No puedes predecir. Igual que sabíamos que esta eliminatoria no iba a ser fácil, la próxima tampoco lo va a ser. Esto es la Copa Davis y es una competición muy especial", terminó.