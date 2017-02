Pablo Carreño: "Hemos sabido sufrir todo el equipo" (Foto: Diego Blanco / VAVEL)

El tenista español y número 26 del mundo, Pablo Carreño, compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa para analizar su meritorio tercer punto que clasificó a España para los cuartos de final de esta competición donde se medirá a la rocosa Serbia de Novak Djokovic y Victor Troicki entre otros.

Al terminar el partido de Roberto Bautista, Carreño afirmó que tenía mucha tensión en su cuerpo ya que se iba a jugar todo en su partido: “Antes de empezar reconozco que estaba bastante tenso. Era una situación límite muy diferente a la de los otros días: aquí ya no podías perder. Recuerdo que el viernes Skugor hizo un gran partido y hubo momento en los que me sentí muy incómodo, en parte también por el papel que juega el tener el público también en contra. Creo que la experiencia de ese partido también me ha ayudado mucho hoy”, añadió el tenista asturiano en su segunda presencia en el torneo más prestigioso a nivel de selecciones.

Para finalizar, Pablo Carreño admitió la dificultad que ha tenido el combinado español para vencer a la subcampeona de la Davis de la pasada temporada, afirmando que muchos pensaban que la eliminatoria sería un trámite y se convirtió en un auténtico sufrimiento hasta el último partido: “Hemos sabido sufrir, no solo yo, sino todo el equipo. No era nada fácil y creo que tenemos que estar contentos. Cuando llegamos aquí algunos creían que era una eliminatoria prácticamente regalada por las ausencias de Cilic, Coric o Karlovic. Aquí hemos visto que cuando juegas fuera de casa puede pasar prácticamente cualquier cosa. Dentro del equipo nos hemos apoyado mutuamente para sacar adelante la situación y, por fortuna, lo hemos conseguido. Personalmente me llevé un palo muy grande tras perder el primer día pero hoy lo he superado con creces”, concluyó.