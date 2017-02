Víctor Estrella: "Quiero repetir el título en Quito"

Google Plus

Foto: zimbio.com

Víctor Estrella Burgos vivirá una situación extraña en el Ecuador Open. El tenista dominicano, que logró el título las dos últimas temporadas, afronta este torneo por primera vez en su carrera sin ser cabeza de serie, una situación que le depara un camino más duro hacia su objetivo de repetir trofeo en Quito. Sin embargo, esta dificultad no cortocircuita su ilusión y sus esperanzas de volver a proclamarse campeón en la capital ecuatoriana, donde puede exhibir su excelente rendimiento en los torneos en altura.

"Vengo con anticipación porque jugar aquí es complicado, la bola vuela rápido, si la agarras un poquito tarde la tiras fuera. Para rendir en altura mi patrón de juego es arriesgar con la derecha, sacar lo más duro posible y mover la pelota con el revés cortado. Además de invertirme para pegar una derecha rápida para poner al rival en contra. Para esto hay que tener un buen físico y yo hago mucho énfasis en esto en mi preparación. Quiero repetir el título en Quito y mantenerme dentro de los 100 mejores del mundo", comenta Víctor Estrella, que actualmente ocupa la 96ª posición del ránking mundial.

"Mi patrón de juego es arriesgar con la derecha, un buen saque y el revés cortado"

Esta capacidad de jugar en altura, que le ha llevado a conquistar no sólo el título en Quito, sino también en Bogotá (2,640m), Morelos (1,510m) y Medellín (1,495m), ha provocado multitud de elogios en sus rivales. "Su slice de revés no es fácil de responder en altura. Falla menos que el resto y dificulta que uno pueda mantener el punto. Su clave es la cabeza, que no se rinde nunca y que, además, el público en Quito lo quiere y siempre lo apoya", reconoce Renzo Olivo, víctima del dominicano en dos ocasiones en el Ecuador Open.

Santiago Giraldo también dedica palabras de elogio al jugador caribeño: "Levantar un slice como los de Víctor es difícil. No tienes mucho control sobre la bola como para darle dirección porque vuela bastante". "Es el número uno en altura. Le gusta jugar en estas condiciones que son muy difíciles para la mayoría, tiene un gran slice y su derecha es muy potente. Además, fue el primer jugador en llegar aquí. Se prepara para ganar", señala el brasileño Thiago Monteiro.

Uno de los favoritos para ganar el título en el Ecuador Open tendrá un inicio complicado, pues si supera en primera ronda a Andrej Martin, se verá las caras con el croata Ivo Karlovic, primer cabeza de serie del torneo sudamericano.