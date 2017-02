Pablo Carreño: "Estoy en el mejor momento de mi carrera"

Pablo Carreño en 2016. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas. - VAVEL.com

Pablo Carreño está en un momento feliz. Tras representar a España en la primera ronda de la Copa Davis, consiguiendo el punto definitivo para lograr la clasificación ante Croacia, el asturiano ganó a Giannessi en el ATP de Buenos Aires, y dijo encontrarse en un momento dulce. "Estoy en el mejor momento de mi carrera. Creo que se ha visto en el partido que tenísticamente estoy muy bien, de golpe estoy jugando muy bien, tanto de derecha como de revés, y sacando bien", declaró.

Carreño hablaba tras lograr romper su particular maldición con el torneo argentino, en el que en tres participaciones anteriores no había logrado ninguna victoria. En su primer partido en tierra batida desde Umag el año pasado, el español consiguió hacerse con el triunfo por 6-1, 4-6 y 6-4 ante Alessandro Giannessi, jugador procedente de la qualy, en un encuentro muy duro y disputado. “Fue un partido muy bonito, bonito para los espectadores, para mí no tanto que he sufrido mucho, pero estoy contento por la victoria”, afirmó Carreño.

En cuanto a las dificultades que entrañó el partido, el asturiano señaló que "el problema es que aquí siempre se mete una bola más en la pista", y que le había costado mucho defender cuando su rival atacaba, por lo que se había igualado mucho el partido.

Así, este año el torneo argentino contará con un jugador español en la ronda d semifinales, ya que Carreño se verá las caras en cuartos con Albert Ramos. Ambos jugadores solo se han enfrentado en una ocasión, en 2016, con victoria para el asturiano. Jugadores expertos sobre superficie lenta, ambos disfrutan de los peloteos y dominan con su golpe de derecha, por lo que se presenta un partido muy emocionante. “Puede pasar cualquier cosa. El partido que jugamos fue muy raro, me empezó ganando el primer set, yo estuve muy mal, y creo que finalmente fue 7-6 en el tercero. Cualquiera de los dos puede ganar, de hecho en el ranking estamos muy parejos así que será un partido difícil”, sentenció Carreño.