La experiencia también gana partidos

Marin Cilic golpeando una derecha. Foto: Zimbio

El partido nos mostraba a dos compatriotas y con estilos de juego muy diferenciados. Marin Cilic con un juego mucho más directo aprovechando su altura y su envergadura; mientras que Coric aprovechando su atletismo y juventud hace gala de un juego algo más lento en el que los puntos son más largos.

Primer set de Cilic

Rápidamente el partido se decantó del lado del más veterano que cogió las riendas del partido y no las soltó. Marin hizo gala de su mejor juego acorralando a Coric más allá de la línea de fondo y haciendo los puntos lo más cortos posibles para que no pudiera coger ritmo y complicar más de lo debido el partido. Los puntos y los juegos iban cayendo del lado de Cilic y Borna no sabía lo que hacer para contrarrestar el juego tan excelente y precisionista de su compatriota, aunque nos dejó un par de destellos de lo que estaba por venir en algún punto con recuperaciones casi imposibles o golpes en escorzo que muy pocos son capaces de realizar. El nacido en Medugorje unicamente bajó algo el ritmo cuando se encontraba con 5-0 en el marcador y con saque para el nacido en Zagreb que consiguió anotarse el juego finalmente. A continuación Cilic cerraría un primer set en el que llegó a rozar la perfección con tres aces.

Repaso de Coric en el segundo

Si bien el primer set fue dominado en su totalidad por un Cilic en estado de gracia, el segundo fue todo lo contrario, era el joven croata quien dictaminada el ritmo al que se jugaban los puntos y era él el que dominaba. La igualdad en el marcador se rompió en el quinto juego cuando Coric en un alarde de su atletismo consiguió levantar un punto que tenía prácticamente perdido, pero que con un passing shot antológico hizo perder el saque de Marin y parte de su confianza. A partir de este momento el joven tenista nacido en Zagreb se vino arriba y ahora era él el que acorralaba a su compatriota contra la línea de fondo con unos tiros paralelos devastadores a los que pocas veces podía llegar Cilic. En esta situación de partido Borna se sentía como pez en el agua y se terminó llevando la segunda manga por 6-2.

Vuelta a empezar para los dos

El partido se había empatado, por lo que todo lo que se había trabajado antes no ha servido de nada. El set comenzó igualado, son ambos tenistas concediendo muy pocas oportunidades al contrario para que se pusieran por delante en el marcador. Dicha igualdad se mantuvo hasta el 4-4 en el marcador que fue cuando Cilic aprovechó para recordar al jugador que vimos en el primer set y que apabulló a Coric. Borna cometió algunos errores que no provenían en ese momento y finalmente cedió su saque. Pese a que Cilic estaba por delante en el marcador y con saque para cerrar el partido, Coric nunca dejó de luchar, algo que le caracteriza sin duda al de Zagreb. Finalmente Marin supo como finalizar el partido tirando de experiencia y pasar de ronda en un partido muy trabajado ante Coric.

6-1, 2-6 y 6-4 en casi dos horas en un partido en el que hemos visto dinámicas de juego muy opuestas entre sí.