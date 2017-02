Carla tampoco estará en Dubái

Carla Suárez en un torneo pasado | Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

Después de que la pasada temporada concluyera llena de luces y sombras, Carla Suárez no ha tenido ni mucho menos una pretemporada fácil, todo por culpa de unas molestias en el hombro derecho que no la permiten jugar con total libertad, y las cuales no le dejaron sacar durante los entrenamientos, algo que a la postre le obligó a darse de baja de los torneos de Brisbane y Sydney, pero que no impidió a la décima cabeza de serie del Open de Australia estar en Melbourne, derrotando a las primeras de cambio a la eslovaca Jana Cepelova por 6-2 y 6-2 para acceder a la segunda ronda del torneo australiano, donde se tenía que batir en duelo con la rumana Sorana Cirstea, quien lograba poner fin a su andadura en el torneo australiano por 7-6 (1) y 6-3 después de una hora y media.

Carla paga estar en Melbourne

Sin duda alguna Carla Suárez volvió de forma precipitada en el Open de Australia, lo cual hizo que sus problemas en el hombro se acrecentaran, necesitando de forma urgente volver a parar de forma indefinida para poner remedio a los dolores que le impedían rendir a su mejor nivel, dándose por tanto de baja del WTA de Taiwán en primer lugar, y posteriormente de la eliminatoria de Copa Federación contra la República Checa en la que España regresaba al Grupo Mundial. Pero sin ninguna duda hasta el momento el torneo más importante en el que no ha podido estar presente la tenista canaria ha sido el WTA de Doha que se está disputando en estos momentos, y es que Carla defendía ni más ni menos que el título conseguido en 2016, suponiendo esto una importante pérdida de puntos que le harán bajar rápidamente posiciones en el ránking WTA.

A través de su página oficial de Facebook, Carla Suárez comunicó la decisión de no tomar partida en el torneo de Dubái: "Les escribo para informarles de mi baja en el torneo de Dubái. Sigo recuperándome de la lesión de mi hombro derecho. El tratamiento va por buen camino pero todavía no me encuentro preparada para competir en el circuito. Me apetecía poder estar en un torneo en el que juegan las mejores tenistas del mundo y del que guardo bonitos recuerdos. Esta vez necesito algo más de tiempo para que la lesión termine de estar curada. Les mantendré al tanto de mis planes para las próximas semanas. Muchas gracias por sus mensajes de apoyo durante estos días, se lo agradezco de corazón". Por el momento, la canaria continuará recuperándose en Barcelona, buscando llegar a los próximos Premier Mandatory de Indian Wells y Miami, teniendo a un lado la posibilidad de pasar por el quirófano para solucionar los problemas de su hombro.