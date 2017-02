David Ferrer: "Iré a Río a intentar hacerlo mejor, no puedo pensar más allá"

David Ferrer después de golpear una bola | Foto: Dani Mullor - VAVEL

Después de caer en la segunda ronda del Brisbane International y del ASB Classic de Auckland, David Ferrer llegaba al Open de Australia partiendo como el vigésimo tercero cabeza de serie del torneo australiano y sucumbiendo en tercera ronda frente a su compatriota, Roberto Bautista, no disputando ningún torneo más para tomarse un tiempo de descanso y llegar con ganas e ilusión al Argentina Open, donde este jueves debutaba frente al argentino Carlos Berlocq, quien llevaba la voz cantante del partido en todo momento para lograr la victoria por 6-4 y 6-2 en la segunda ronda del torneo de Buenos Aires dejando fuera de combate al tenista de Jávea, que continúa sumido en una espiral de malos partidos y sensaciones contradictorias que le deben hacer analizar todo lo ocurrido en el final de la pasada campaña y comienzo de la presente para poder volver a rendir al gran nivel que había acostumbrado en los últimos años el tenista español.

Ni mucho menos vivió una buena jornada Ferrer en su estreno en el Argentina Open, y es que el tenista de Jávea no fue capaz de rendir en ningún momento a gran nivel para caer estrepitosamente contra Carlos Berlocq. "Cuando haces lo que puedes y no te ves bien tenísticamente, físicamente y te cuesta tener la energía que has tenido siempre, entonces no ha sido un buen día, fue duro sentirme derrotado de esta manera, pero ahora mismo no quiero hacer muchas valoraciones porque en caliente es mejor no hablar de más y la experiencia me dice que con los días todo se verá de otra manera. Sabía que Berlocq juega mucho con el revés paralelo y que hace muchas dejadas con el revés, pero creo que no tuve reacción, estuve más lento de lo que normalmente me siento y Charly fue mejor que yo, me superó, tuvo más energía, más chispa y lo buscó más", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, David Ferrer ya solo tiene la mente puesta en el Río Open, su siguiente torneo, sin olvidarse de elogiar la figura del torneo de Buenos Aires. "Intentaré olvidarme lo más rápido posible el día de hoy y mañana iré a Río a intentar hacer lo mejor, no puedo pensar más allá, pero estoy muy agradecido por todo lo que vivo y he vivido no sólo en Buenos Aires sino en el país, así que solo tengo palabras de agradecimiento", concluyó.