Tsonga se alza con el título en Rotterdam

Jo-Wilfried Tsonga en acción durante el pasado MMO. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

El francés Jo-Wilfried Tsonga, actual número 14 del mundo, puso fin este domingo a una sequía de 15 meses sin lograr un título ATP (Metz 2015) tras conquistar por vez primera en su carrera el ATP 500 de Rotterdam (Holanda), tras batir en la final al belga David Goffin, tercer cabeza de serie, en tres sets, remontada incluida. El de Le Mans se sobrepuso a un mal inicio y fue de menos a más para terminar decantando el partido a su favor con una gran autoridad.

El sexto favorito conectó 37 golpes ganadores, incluidos diez saques directos, por 21 errores no forzados. Goffin, por su parte, fue de más a menos y acabó con 33 winners y 24 errores no forzados​ La tensión propia de un partido de estas características hizo mella en ambos jugadores al principio, sobre todo en Tsonga. El francés no está acostumbrado a desgastarse tanto con su servicio como lo hizo durante el primer set. Goffin, al igual que hizo ayer ante Herbert, tuvo en el resto su mejor arma, devolviendo prácticamente cada bola. Tras un primer juego inicial en el que Tsonga tuvo que salvar un 0-40 con su servicio, el belga se llevó los cuatro siguientes juegos de manera consecutiva para poner un claro 4-1 en el marcador. Tsonga reaccionó momentáneamente al recuperar uno de los breaks de desventaja pero Goffin no acusó la presión y cerró el primer set con su servicio por 6-4 tras 44 minutos de juego.

Tsonga reacciona y remonta el encuentro

Si Tsonga quería tener algo que decir en el partido sabía que tenía que mejorar radicalmente con su servicio. Y eso hizo. El francés salió decidido a ello y sólo se le escaparon cinco puntos al saque en todo el set. Con 5-4 arriba y restando para ganar el set, el francés se fue hacia adelante y aunque tuvo que esperar a la quinta oportunidad, con un golpe ganador con su derecha acabó logrando el break decisivo devolviéndole el 6-4 a Goffin y llevando la final al tercer y definitivo set.

Tsonga se dejó apenas once puntos con su servicio en los dos últimos sets Un set que sólo tuvo color francés. Envalentonado tras haber logrado la igualada, Tsonga mantuvo la inercia positiva y con enorme autoridad sentenció el tercer set y con ello la victoria gracias a un arranque fulminante con el se puso con 5-0 en el marcador. A Goffin ya no le funcionaba nada y su lenguaje corporal había decaído bastante, tanto es así, que pareció rendirse antes de tiempo. El de Rocourt por lo menos evitó el rosco con su servicio pero el choque ya estaba visto para sentencia y en el juego siguiente Tsonga finiquitó el partido con su servicio estableciendo el definitivo 6-1 en la tercera manga.

Con este, son ya trece el número de títulos que alcanza el francés en su carrera, el segundo ATP 500, tras el conquistado en Tokio hace ya ocho años y el primer título tras casi año y medio de sequía.