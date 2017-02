Mladenovic deja fuera a Pliskova en su debut en Dubai

Google Plus

Mladenovic celebra una victoria durante el pasado MMO. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

Continúa la criba de favoritas en el WTA Premier 5 de Dubai. A la derrota de la eslovaca Dominika Cibulkova, tercera cabeza de serie, y el posterior abandono por lesión de la española Garbiñe Muguruza, se acaba de sumar el adiós de la checa Karolina Pliskova, tercera mejor tenista del mundo y segunda favorita del cuadro. La checa, muy lejos de su nivel habitual, se ha visto sorprendida en su debut por la francesa Kristina Mladenovic, número 31 del mundo, y que no ha dado opción a su rival en el día de hoy. Con esta victoria, la tenista gala refrenda su buen comienzo de temporada y además se toma la revancha de la última final de Copa Federación en la cual Pliskova la derrotó en el primer punto de dicha final.

Se trata de la segunda victoria de Mladenovic sobre Pliskova en cuatro enfrentamientos Mladenovic salió mucho más enchufada al encuentro que su rival desde el primer punto del partido. Esto contrastaba con el pobre nivel de Pliskova, especialmente con su mejor golpe: el servicio. La checa cometió cuatro dobles faltas en sus tres primeros turnos de saque. Una de ellas acabó constándole el servicio en el tercer juego permitiendo a su rival tomar la delantera por 2-1 en el marcador.

Las malas sensaciones que transmitía la pupila de David Kotyza no paraban de aumentar. Su escasa movilidad era patente, algo lógico, por otra parte, teniendo en cuenta el desgaste acumulado la semana pasada en Doha, a la par que con su servicio no terminaba de encontrar la estabilidad necesaria. Mladenovic, por su parte, se mostraba inaccesible con el suyo. Apenas cuatro puntos dejó escapar la francesa con su servicio en todo el primer set. La campeona este año de San Petersburgo volvió a quebrar el servicio de Pliskova en el séptimo juego y cerró el primer parcial a su favor por 6-2 en menos de media hora de juego. El elevado número de errores no forzados de la jugadora checa, 13, unido al enorme agujero con su segundo servicio, 27% de puntos ganados, mostraban el pobre nivel de la número tres del mundo durante esta primera manga.

Mladenovic no se arruga y logra la victoria

La esperada reacción de Pliskova no se produjo. La checa comenzó el segundo set de la misma manera que el primero: cediendo su servicio. Y esta vez lo hizo por partida doble y de manera consecutiva, al perder los dos primeros turnos de saque de este segundo parcial. De nada sirvió a Pliskova quebrar el servicio de su rival en el segundo juego ya que acto seguido volvió a ceder el suyo.

Rendimiento excepcional de Mladenovic con su primer servicio: 22 de 25, un 88% de puntos ganados​ El partido estaba en manos de Mladenovic. Si la francesa no dudaba, la victoria era suya. Y así fue, aunque no sin problemas. Como ya se sabe, lo más difícil en este deporte es cerrar y Mladenovic apunto estuvo de tirar todo el trabajo por la borda. Con 5-4 y servicio para llevarse el partido, la pupila de George Goven tuvo su primer atisbo de duda en todo el encuentro al tener que afrontar tres pelotas de break que hubieran permitido a su rival igualar el set a cinco juegos y mantenerse viva en el choque. Pero Mladenovic demostró su carácter y templanza para darle la vuelta a la situación poniendo fin al encuentro con una derecha ganadora en su primera bola de partido.

De esta manera, la tenista de Saint-Pol-Sur-Mer deja fuera del torneo a la segunda cabeza de serie y avanza a la tercera ronda, en la cual la espera la china Qiang Wang, número 76 del ránking WTA.