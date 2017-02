Del Potro: "Me gustaría subir en el ránking y acercarme a los jugadores top"

Del Potro durante el Mutua Madrid Open |Foto: rodrigo_ji (VAVEL)

Juan Martín Del Potro empezará la temporada 2017 esta semana en el torneo de Delray Beach, mismo torneo en el que se produzco su vuelta al circuito el año pasado después de varios años de graves problemas físicos en su muñeca izquierda y con muchas dudas de si podría realizar la temporada entera sin problemas físicos.

El tandilense se muestra con nuevos objetivos de cara a esta temporada entrante con la vista puesta especialmente en ascender en el ranking, tal y como ha afirmado en unas declaraciones recogidas en ATPWorldTour.com. “Esta pretemporada fue diferente a la anterior porque estuve saludable, sabía casi el 80% de mi calendario para el año. Hice todo lo posible. Realicé cosas nuevas, como yoga cada mañana. Me siento en buena forma para este torneo. Ojalá esté al 100% toda la temporada”. Declaró el reciente ganador de la Copa Davis con Argentina.

Del Potro ha pasado de estar condicionado continuamente por su estado físico a ser un jugador con unas preocupaciones distintas como es acercarse al nivel de los mejores del mundo. “En 2016 solo jugué 12 torneos y terminé en el Top 40. 2017 es un gran desafío porque si puedo jugar unos 20 torneos podría seguir ascendiendo. Me gustaría subir en el ranking y acercarme lo que más se pueda a los jugadores Top”. Explica el argentino.

Primer torneo de la temporada en Delray Beach

El actual número 42 del mundo se muestra con muchas ganas de jugar el torneo de Las Vegas, un torneo que le trae muy buenos recuerdos y que le encanta disputar. No será sencillo, debutará con Kevin Anderson un jugador muy peligroso con el que tiene un H2H de 5-0 pero sabe que tendrá que sacar su mejor tenis para ganar el partido. “Delray Beach es un buen torneo para empezar. El ambiente es increíble. Hay grandes jugadores y es una parada importante antes de Indian Wells y Miami. Además, tengo buenos recuerdos por 2011 y mi regreso en 2016. Tengo un duro rival de primera ronda, pero ya veremos. Amo jugar aquí”.

El argentino es uno de los jugadores más queridos del circuito y sabe que es fundamental su apoyo en una pista de tenis. “Muchos argentinos vienen a apoyarme y eso me da una energía especial. En América, en Europa y en Asia me siento como en casa porque muchos van a verme jugar. Es increíble, no importa si pierdo o gane, solo que esté jugando. No todos los jugadores cuentan con esta suerte”.

Además de ser un jugador que conecta bien con la grada, también es muy querido por el vestuario, una muestra de ello es la buena relación que guarda con sus grandes rivales como Djokovic o Federer. “Tengo grandes relaciones con Novak, Federer, también con Nadal y con los franceses, es lindo cuando puedes separar la relación de la cancha y la que hay fuera de ella. Son mi familia”.

Concluye diciendo nuevamente que trabajará duramente para conseguir ponerse al nivel de los mejores del mundo y así poder competir por los grandes torneos. “Me preparé para enfrentarme a los jugadores Top. Me sorprendí de mi tenis en 2016, quiero seguir creciendo y concentrado en mis armas. Vamos a ver qué puedo hacer en 2017”. Hay una cosa en común entre los del Potro de ambos años: que todo lo obtenido sigue siendo ganancia.