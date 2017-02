Young derriba la torre croata en Estados Unidos

Google Plus

No le tembló el pulso en lo absoluto al jugador norteamericano. Se deshizo de no sólo un jugador que te obliga a estar atento al cien por ciento, sino que también había sido ganador del torneo en 2014 y 2015. Como se preveía desde un principio, ambos ganando su servicio y definiendo en primer instancia a través del tie break. Young no supo aprovechar las infinidades de imprecisiones que otorgó Karlovic a lo largo del juego, pero recién en el segundo punto del desempate supo quebrar su saque y ponerse 0-2 a favor del norteamericano.

Luego, tras confirmar sus dos oportunidades con el servicio, la ventaja se ampliaría y estaría 4-1, pero una serie de errores llevaron a que la definición se iguale por 5-5. Finalmente, Donald Young gana consecutivamente los puntos siguientes y cierra el primer set a su favor. El croata, como sabe hacer, se apoyó constantemente de su servicio, incluso en los momentos que parecía estar totalmente fuera de foco y con errores no forzados severos. Pero la realidad es que logró hacer 19 aces en total, contra dos del estadounidense. Es un arma que sabe aprovechar gracias a sus dos metros once de altura. Respecto al desarrollo del partido, los tiros fallidos que suele tener son propios de un amateur.

La segunda parte fue un calco del primer set, sin quiebres en el saque, ambos retadores llevaron el pleito a un nuevo tie break. Sin embargo, la diferencia radicó en el inicio del desempate. Young consiguió cuatro puntos consecutivos y marcó una amplia ventaja que no se le escapó. Con esta victoria, el local vence por primera vez al europeo, quien lideraba con tres victorias en el historial. Nunca se enfrentaron en otro territorio que no sea el de Estados Unidos. Ahora Donald Young se medirá por ante su compatriota Taylor Fritz. No tienen retos previos.