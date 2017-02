Google Plus

Nicolas Mahut, profeta en su tierra | Foto: Zimbio

El francés de 35 años, entrenado por el español Grabiel Urpí, se ha conseguido deshacer en la primera ronda del reciente ganador del ATP 250 de Montpellier por 7-6 (5) y 7-6 (5). El alemán, quinto cabeza de serie del torneo y firme candidato a alzarse con el título al final de la semana, no encontró en ningún momento el ritmo que impone en su partidos para derrotar a Mahut, quien prácticamente le dobla en edad.

Alentado por jugar en casa y a pesar de no haber una gran afluencia de público, el jugador local no cedió ni una sola bola de break en el primer set, basado en un alto porcentaje de acierto con el primer saque, un juego de fondo apoyado en una derecha profunda y agresiva, utilizando el revés cortado que obligaba al alemán de 1,98 a agacharse, combinado con constantes subidas a la red, consiguió ganar el set después de aguantar un mini break que le dio alas para ganar el partido.

En el segundo set se siguió el mismo guión, juego de ataque de Mahut y solidez en ambos servicios hasta que Zverev consiguió un break que no supo mantener, teniendo que claudicar ante el poderío que mostraba sobre la pista su contrincante. A pesar de alcanzar su mejor ránking, el joven de 19 años no supo imponer su ritmo de bola y llegaron a un segundo tie break que el galo comenzó con un esperanzador 3-0. El alemán, uno de los llamados a liderar el circuito a corto plazo, consiguió igualar el tie break, pero era la noche de Nicolás Mahut, quien parece a los 35 años disfrutar como nunca de este deporte, ahora que es número uno en dobles y demuestra una vez más, que tener más de 30 años en el circuito hoy no es un problema.