Garbiñe Muguruza: "Estoy un poco decepcionada"

Garbiñe Muguruza durante el Mutua Madrid Open |Foto: rodrigo_ji (VAVEL)

Garbiñe Muguruza declaró sentirse "un poco decepcionada" después de retirarse de su partido ante la ucraniana Kateryna Bondarenko en la segunda ronda del torneo de Dubai. Una lesión en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda mermó en gran medida su juego hasta obligarla a retirarse cuando perdía por 4-1 en el primer set con la ucraniana.

Según el gabinete de prensa la hispano-venezolana sufría desde su segundo partido en Doha molestias, las cuales se acentuaron los dos días últimos de entrenamiento previos a su partido en Dubai con Bondarenko.

"Después del segundo partido de Doha al volver al hotel empecé a notar molestias en el tendón de Aquiles izquierdo. A la mañana siguiente, el dolor se agudizó y las molestias han seguido desde aquel día", confirmó Garbiñe.

Según sus propias palabras, la lesión debilitó en gran medida su servicio, llegando a tener graves dificultades a la hora de poner la bola en juego. "Hoy me molestaba especialmente al sacar, ya que es el pie sobre el que caes y me impedía moverme de lado a lado, lateralmente. Es un dolor muy agudo que me impide moverme", confirmó la caraqueña.

Para Muguruza el hecho de tan solo ganar un partido entre los torneos de Doha y Dubai es "un poco decepcionante" debido a las expectativas que tenía de cara a estos torneos. La española viajará hasta Barcelona para hacerse una resonancia magnética, de cara a conocer el alcance de su última lesión.

No está siendo una buena temporada para Garbiñe en cuanto a lesiones y eso que acaba de empezar la temporada. En las semifinales de Brisbane también tuvo que retirarse ante Alize Cornet y hubo muchas dudas sobre su estado físico en el Open de Australia, aunque al final se mostró en buenas condiciones físicas en el torneo.