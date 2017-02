Wozniacki pone punto y final al sueño de Bellis

Google Plus

Estuvo en la cuerda floja y se la criticaba por sus continuas derrotas, algo que la hizo caer más allá del Top 50. A pesar de ello, Caroline Wozniacki no decayó y no se dejó vencer ante la adversidad y este glorioso pasado US open, donde consiguió alcanzar las semifinales del torneo, fue el punto de partida de su retorno, lo cual la hizo recuperar esa confianza perdida. Esta pasada semana, en Doha, se coló en la final donde cedería ante Pliskova, pero triunfos de peso y llegar a rondas finales, es lo principal para la tenista nacida en Odense.

La rival de la jugadora danesa en los cuartos de final del WTA Premier 5 de Dubai, iba a ser la joven jugadora americana de 17 años de edad Catherine “CiCi” Bellis, que tras ella esconde una historia curiosa. La nacida en California se vio en la situación de decidir si jugar en la Universidad en la que estudiaba, en Stanford, o jugar al tenis profesional. Ella decidió que los partidos decidirían su futuro.

La alegría de la joven tenista americana con tan sólo 15 años cuando se deshizo de Cibulkova en el US Open 2015 | Foto: Getty Images

En el 2015, venció sorprendentemente a la eslovaca Dominika Cibulkova, algo que la hizo entrar en el Top 200. Posteriores victorias la catapultaron después al Top 100. La decisión estaba tomada; jugar al tenis profesional. Hoy, se iba a enfrentar a una ex número uno del mundo en un duelo por entrar a las semifinales de un torneo de categoría Premier 5.

La resistencia de Bellis duró 20 minutos

Las expectativas estaban puestas en todo lo alto y es que el encuentro se antojaba francamente atractivo por la situación en la que llegaban ambas combatientes: Wozniacki haciendo un tenis de vértigo y Bellis en la cima tras vencer a jugadoras de la talla de Yulia Putintseva y Agnieszka Radwanska. La joven “roockie” americana enseñó una cara muy guerrera en los primeros compases del choque mostrándose francamente peligrosa en todos los golpes, aunque sobre todo con el revés cruzado, haciendo correr a la de Odense y llevando, sorprendentemente, la batuta del partido.

Catherine Bellis ha completado una magnífica semana bajo Dubai | Foto: zimbio

A base de un tenis muy ordenado, con las ideas claras en todo momento y sobre todo sin ninguna precipitación; madurando siempre el punto y dando el golpe decisivo cuando era el momento. Ese magistral tenis dio sus frutos y provocó que la joven tenista de 17 años se colocase con 3-1 a su favor. Sin embargo, ese juego de Bellis se fue diluyendo poco a poco, lo que permitió a Wozniacki entrar más en pista y comenzar a hacer más daño. La californiana observó cómo poco a poco la danesa le comía el terreno y le daba la vuelta a la tortilla para adjudicarse el primer set.

En el segundo “round” apenas hubo batalla. La danesa, en la cúspide tras la remontada del primer set, no concedió opciones a su rival. Bellis, por su parte, se vio sorprendida por haber cedido un primer parcial que llevaba encarrilado y no fue capaz de dar con la tecla para, al menos, plantar la misma batalla de los compases iniciales del partido.

Caroline Wozniacki, en la cúspide de su tenis | Foto: zimbio

Wozniacki desplegó su mejor juego para, a la postre, hacer añicos el sueño de la joven tenista americana. En una hora y siete minutos de duración, Caroline Wozniacki doblegó a Catherine “CiCi” Bellis por el marcador de 6-3 y 6-1 para medirse en las semifinales del WTA Premier 5 de Dubai con la letona Anastasija Sevastova.