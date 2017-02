Pouille alcanza su primera final del año

Google Plus

Lucas Pouille comienza a desquitarse de su hasta ahora aciago comienzo de 2017. El joven francés, que el pasado jueves celebró su 23º cumpleaños y que hasta esta semana sólo había ganado un partido en lo que va de temporada, disputará mañana la final del ATP 250 de Marsella (Francia) tras vencer por la vía rápida a otro tenista local, Richard Gasquet, en la segunda semifinal.

Pouille tuvo un rendimiento ligeramente superior con su servicio que su rival: 78% de puntos ganados con primer servicio y un 52% con el segundo La igualdad fue la nota predominante durante la primera manga. Ambos jugadores deleitaron al público local con un encuentro lleno de tensión, ritmo y puntos de enorme calidad. Pouille, como es habitual en él, trataba de conseguir los puntos de forma más directa mientras que Gasquet optaba por variar más las alturas y esperar más a la contra. Los dos tenistas dispusieron de varias oportunidades para desequilibrar el set a su favor, pero finalmente fue Pouille el que se llevó el gato al agua cuando en la antesala de la muerte súbita y en su quinta bola de set, el cuarto cabeza de serie logró el break decisivo para poner punto y final a este gran primer set por 7-5 tras casi una hora de juego. Gasquet consiguió salvar las cuatro primeras opciones, 0-40 incluido, pero en la quinta su derecha se quedó en la red y no pudo impedir que el set se decantara hacia el lado de su rival.

Gasquet baja y Pouille sentencia

El desgaste, tanto mental como físico, hizo mella en Gasquet. El pupilo de Sergi Bruguera acusó el golpe anímico de perder un set tan duro y no tuvo reacción en el segundo. Consciente de que su rival se tambaleaba, Pouille aumentó su nivel y rompió por partida doble el servicio de su compatriota para colocarse con un contundente 5-0 en el marcador del segundo set.

Ninguno de los dos tenistas estuvieron especialmente acertados en el aprovechamiento de bolas de break: Gasquet, una de seis, mientras que Pouille logró tres de once Gasquet tiró de orgullo y sumó tres juegos consecutivos, pero hasta ahí llegó la aventura del número 19 del mundo en Marsella, puesto que, en su siguiente oportunidad para cerrar el partido, Pouille no dio más concesiones y cerró en la red la victoria y su pase a la final. Una final que será 100% local, ya que el rival de Pouille mañana domingo en el partido por el título será Jo-Wilfried Tsonga, segundo favorito del cuadro y actual número once del mundo.

El de Le Mans se encuentra en un gran momento de forma tras conquistar la semana pasada el ATP 500 de Rotterdam (Holanda) y a buen seguro querrá seguir ampliando una racha de victorias que actualmente llega a las ocho consecutivas. Sólo existe un precedente entre ambos jugadores. Fue en los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo del año pasado, con victoria para Tsonga por un doble 6-4. Habrá que ver lo que pasará mañana.