Bautista hace gala de su seguridad

Roberto Bautista sigue demostrando un nivel magnífico de tenis cada vez que sale a la pista. A falta de ese paso que le sirva para codearse con los más grandes (algo que no parece demasiado lejos de ocurrir), el castellonense rara vez se permite una derrota que no entre en el guión y en el día de hoy lo volvió a demostrar. El segundo mejor tenista español por ránking quiere ascender en la clasificación y esta luchando por conseguirlo.

Su partido de hoy fue bastante dispar, puesto que si en el primer set impartió una clase maestra de tenis, el segundo lo ganó puramente por entrega, porque nunca se deja ir. En una época en la que los espectadores se acostumbran cada vez más a jugadores como Kyrgios o Tomic, que demuestran que ellos no van a luchar por una pelota que no les corresponda, tenistas como Bautista hacen levantarse de las gradas a los aficionados al no dar nada por perdido.

Dos sets completamente distintos

Karen Khachanov es uno de los jugadores más prometedores de la conocida como next-gen. En su único enfrentamiento ante Bautista, le derrotó. Fue en el Conde de Godo del año pasado. En este partido se dio a conocer el joven ruso, que menos de un año después ya figura entre los 50 mejores jugadores del mundo, pero que en estos momentos no pasa por una buena racha, ya que ha perdido los últimos seis encuentros que ha disputado.

Bautista jugó un primer set prácticamente perfecto. El partido comenzó con un Bautista espectacular en todos los aspectos y un Khachanov superado. Los golpes del español volaban sobre la pista dura del emirato, mientras que el ruso se desesperaba por ver que era incapaz de seguir el ritmo del partido. Dos roturas sirvieron a Bautista para llevarse la primera manga y salir a la segunda con todas las garantías.

Sin embargo, ya fuera por la superioridad que había demostrado o porque su rival subió el nivel, Bautista vio como el partido se igualaba. Khachanov se dio cuenta de que ya no tenía nada que perder, que este tipo de partidos ante rivales en teoría superiores, le deben de servir para crecer y empezó a golpear con todo y a hacer sufrir al español. El set se tuvo que decidir en un tie break en el que Bautista demostró porque tiene un ránking mayor. En la segunda ronda se enfrentará al vencedor del encuentro entre Verdasco y Florian Mayer.