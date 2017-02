Cervantes se despide a las primeras de cambio en Sao Paulo

Google Plus

Íñigo Cervantes no ha podido empezar con buen pie el torneo ATP 250 de Sao Paulo. La tierra batida brasileña se le ha atragantado en el día de hoy al vasco, que ha caído con el argentino Renzo Olivo. El rosarino ha vencido en dos mangas en el segundo partido entre ambos jugadores. Olivo se ha tomado su particular venganza ante Cervantes, ya que en 2015 venció el de Fuenterrabía en el Challenger de Sevilla por dos sets a cero, idéntico resultado al de hoy. El primer partido del cuadro final de Sao Paulo, cuyo último ganador ha sido Pablo Cuevas, no ha defraudado en absoluto.

El primer set fue de lo más apretado. Tras más de una hora, ambos jugadores llegaron al tie break para llevarse el primer set del encuentro. Hasta en tres ocasiones se rompieron el servicio mutuamente, es decir, la mitad de los juegos. En el desempate, a pesar de golpear primero Íñigo Cervantes -y disfrutar de un punto de set-, Renzo Olivo se llevó el gato al agua y se hizo con el set.

La segunda manga fue dominada por Olivo. En su primer servicio, Cervantes sufrió de lo lindo (dos bolas de rotura salvadas), pero más tarde cayó el break. A pesar de conseguir Cervantes una rotura para igualar la manga, Olivo respondió rápido venciendo en blanco al resto y se puso a un juego de ganar el partido con el saque a su favor. Olivo no se puso nervioso y se llevó el partido por un total de 7-6 (6) y 6-4.

Renzo Olivo se clasifica de esta manera a los octavos de final, donde se medirá al portugués Joao Sousa, cuarto cabeza de serie del torneo (por detrás de los españoles Pablo Carreño Busta y Albert Ramos y el uruguayo Pablo Cuevas).