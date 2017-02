Guillermo García-López vuelve a la senda de la victoria

Google Plus

Guillermo García López golpeando una bola de revés. Foto: Zimbio

Se enfrentaban en las pistas dos tenistas que no venían haciendo una gran temporada, con un nivel más bajo o menor al que nos tiene acostumbrado, por lo que una victoria en este enfrentamiento, devolvería la confianza al juego y olvidar así la dinámica negativa en la que habían entrado.

Primer set se decide por detalles

Un partido que desde el primer momento fue igualado en el que vimos un tenis de largos intercambios por parte de Troicki, y otro algo más ofensivo por parte del español sin dejar de lado la fase de elaboración en cada punto. Ambos no son jugadores que destaquen mucho por el saque y se pudo ver fácilmente en el ecuador del set cuando el tenista de Castilla La Mancha logró romper el saque del serbio y ponerse por delante en el marcador, pero no pudo confirmar el break logrado ya que sería Viktor quien ahora lograra romper el saque de su contrincante evitando así que se marchara en el marcador. Pero la oportunidad de devolver las tablas al marcador la desaprovechó por completo Troicki que volvió a ceder el saque ante la presión de García López, que ahora sí sería capaz de confirmar dicha rotura en el saque logrando llevarse el primer set del encuentro.

Segundo set más fácil para el español

Tas un primer set igualado en el que los detalles y el saber manejar las ventajas fueron determinantes. El tenista de La Roda a partir de este momento practicó un tenista más práctico y efectivo, algo que sin duda le vino mejor a la hora de seguir avanzando en el partido con un esfuerzo justo. El de Belgrado no reaccionó y siempre estuvo por detrás en el marcador, aunque no cejó en su empeño para intentar romper el saque del español, pero no supo materializar esas oportunidades. Por su parte Guillermo practicando ese tenis más efectivo, consiguió romper el saque de su rival hasta en dos ocasiones y confirmar dichas roturas para llevarse el partido y conseguir pasar de ronda.

6-4/6-3 en un partido en el que vimos a Guillermo García López que se ha repuesto a un inicio de temporada algo irregular y que ha sabido gestionar muy bien las ventajas, sobretodo en el segundo set. Por su parte Troicki lo intentó pero cedió su saque fácilmente y en los momentos más críticos del primer set, ya en el segundo se le vio algo más desanimado