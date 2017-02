Andy Murray: "No pasará nada si pierdo el número uno"

Google Plus

Andy Murray durante el Mutua Madrid Open | Foto: Dani Mullor (VAVEL)

El tenista escocés se encuentra actualmente en Dubai para la disputa del torneo de categoría 500. Su rival será el tunecino Malek Jaziri y quiere evitar cualquier tipo de sorpresas después de su sorprendente derrota ante Mischa Zverev en los octavos de final del Open de Australia. Pese a la presión que parece está padeciendo después de conseguir convertirse en el número uno mundial, el británico afirma que su vida no cambiará si finalmente pierde la primera posición del ranking. "No necesito mantenerme como número uno. No ocurrirá nada malo si caigo a la segunda posición. Mi vida está bien, nadie va a morir", se sinceró el de Dunblane.

Para Andy Murray lo más importante ahora es recupera su mejor tenis de cara a este mes de marzo en el que tan mal estuvo la temporada pasada. Sabe que al no defender casi puntos en este mes puede conseguir aumentar la distancia que le separa con el serbio Novak Djokovic, la cual es actualmente de 1805 puntos. "Quiero volver a jugar un buen tenis en todos los torneos y no caer pronto como pasó el año anterior. Entre el Australian Open y Montecarlo gané solo dos partidos ATP en un período de dos meses y medio, algo que quiero evitar este año", declaró el actual número uno del mundo.

La primera prueba será el citado torneo de Dubai, un torneo en el que nunca ha ganado y en el que parte como muy favorito junto con el suizo Roger Federer. Ambos tenistas podrían enfrentarse en las semifinales en lo que sería una nueva cita en una de las grandes rivalidades del circuito ATP. Después vendrían los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, en este último Murray casi siempre ha jugado su mejor tenis y ha sumado dos títulos. Si realiza buenas actuaciones en estos torneos podría conseguir el margen necesario para aguantar el número uno en una temporada de tierra en la que defiende muchos puntos.