Nadal: "He jugado un gran partido y estoy feliz por ello"

Rafa Nadal en una rueda de prensa durante el pasado MMO. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

En la conferencia de prensa posterior a su victoria ante el alemán Mischa Zverev en su estreno en el ATP 500 de Acapulco (México), el español Rafa Nadal admitió su felicidad por haber sacado adelante su debut sin mayores problemas en tierras mexicanas. "He jugado un buen partido ante un rival muy difícil. Tras Australia me encontraba un poco desgastado a nivel físico pero he podido entrenar muy bien durante este mes. He llegado con tiempo para adaptarme a las condiciones del torneo y tratar de hacer las cosas lo mejor posible para llegar bien aquí y estoy contento por la victoria de hoy", señaló.

Nadal venció por 6-4 y 6-3 a Zverev y en la siguiente ronda se medirá al italiano Paolo Lorenzi por un puesto en los cuartos de final El manacorí también quiso destacar el cariño y la buena relación que tiene con el público local admitiendo que este torneo siempre está en su calendario. "Sea en pista dura o en tierra, aquí siempre me siento como en casa. He estado varias veces en México y la gente siempre se ha portado muy bien conmigo. El cariño que siento por parte de todos los que están aquí, hace que salga a la pista con más energía y con más confianza" sostuvo.

Nadal también fue cuestionado por cómo es su relación con Carlos Moyá y si le ha aportado cosas nuevas a su juego. "Carlos me ha ayudado mucho, y estoy seguro que me ayudará en el futuro. Ha venido con unas ideas muy claras y de momento estoy muy feliz con todo mi equipo en general. El comienzo de año ha sido muy positivo y ojalá podamos continuar así", afirmó.

Este año el español ha optado por cambiar la gira sudamericana de arcilla por la de cemento. Sobre las razones que le han llevado a tomas esta decisión, Nadal apuntó que "los problemas que tuve en las rodillas son algo ya del pasado y eso me permite configurar mejor mi calendario. Además el año pasado, tanto en Buenos Aires como en Río, lo pasé muy mal. Las temperaturas fueron muy extremas y sufrí bastante. Este año decidí cambiar y apostar por Rotterdam, aunque finalmente no pude jugarlo por el desgaste de Australia, y por Acapulco. Uno toma las decisiones que cree que son las mejores para él, y este año opté por venir aquí y estoy contento de haberlo hecho. Me estoy sintiendo muy bien".

El nueve veces campeón de Roland Garros también quiso aclarar que la ausencia de su tío y todavía entrenador, Toni Nadal, no se debe a ningún circunstancia en especial. "Nunca ha venido a este torneo, ni en 2005 ni en 2013. Es una gira muy larga, después vienen Indian Wells y Miami y como todo el mundo, él tiene familia y su trabajo en la academia. Estuvo conmigo a principios de año, y volverá en Miami para estar conmigo hasta Wimbledon, por lo tanto, él ha querido aprovechar este tiempo para estar con su familia, no hay nada más", declaró el español que aprovechó también para elogiar el cuadro que presenta este año el torneo mexicano, que es según él, el mejor de la historia del torneo.

"El cuadro no es competitivo, es fantástico. Es el mejor de la historia de Acapulco, sin duda alguna. Todos los que venimos a jugar aquí quedamos encantados con el trato y las facilidades que encontramos por parte de todos los que hacen posible este torneo. El torneo ha evolucionado a mejor, sin duda".

El de Manacor también declaró no sentirse en absoluto presionado por las expectativas generadas tras alcanzar la final del Abierto de Australia. "La presión estaría su hubiera jugado mal en Melbourne, no lo opuesto", explicó Nadal que no quiso entrar a comparar si su parte del cuadro es o no más fácil que la del primer cabeza de serie, el serbio Novak Djokovic. "El cuadro es extremadamente competitivo y los sorteos son así y todas las rondas son difíciles. Hoy me he enfrentado a un jugador que alcanzó los cuartos de final en Australia, venciendo al número uno del mundo y mañana jugaré contra Lorenzi, que también viene jugando bien. Bastante tengo con mis rivales como para centrarme en los cuadros de los demás. Lo más importante es que hoy he ganado y que mañana tendré otra oportunidad de seguir jugando aquí", finalizó.