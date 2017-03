Sorpresiva derrota de Federer en segunda ronda

Google Plus

Federer exigido en un torneo anterior | Foto: Zimbio

El ruso de 26 años aportó la gran sorpresa del torneo desarrollado en los Emiratos Árabes y demostrando un buen tenis, eliminó al flamante campeón del Abierto de Australia 2017, Roger Federer. Fue 3-6, 7-6 (7) y 7-6 (5) en un partido cambiante y que pudo haber sido para cualquiera de los dos. El reloj suizo estuvo muy impreciso con su drive y no fue capaz de aprovechar las tres ocasiones de partido (dos de ellas con su saque) que se le presentaron a su favor para avanzar a la siguiente ronda.

Roger Federer tuvo un comienzo de año formidable y a sus 35 años, dio el gran batacazo de lo que va del año: venció al gran rival de su carrera, Rafael Nadal, en la final del Australia Open y logró quedarse con su tan deseado décimo octavo título de Grand Slam. Con este reciente antecedente, 'El maestro' llegó más que ilusionado al torneo de Dubai y, tras derrotar en la primera ronda a Benoit Paire en un correcto partido, debió enfrentar en la segunda ronda a Evgeny Donskoy en una llave que pintaba accesible para Roger.

Federer comenzó el primer set con mucha intensidad, luciéndose dentro de la pista e imponiendo su categoría con su saque. Sin darle respiro al ruso y en un abrir y cerrar los ojos, el suizo tomó una tempranera y rápida ventaja sobre su adversario que cedió dos turnos de saques y permitió que Roger se coloque 5-1 y con la posibilidad de cerrar el set con su propio servicio.

Sin embargo, el ruso que hoy ocupa la posición 116 de ranking mundial, poco a poco fue metiéndose en el partido y con una derecha que comenzaba a funcionar fue incomodando a Federer que cada vez, se veía más vulnerable. El número diez del ranking ATP, no pudo mantener su servicio y el ruso tomó su primera oportunidad de quiebre a su favor para emparejar el encuentro. Sin embargo, luego de veintitrés minutos de juego, el suizo se quedó con el primer set por 6-3.

En el segundo set, ambos mantuvieron sus saques sin inconvenientes y el partido se hizo muy igualado. Donskoy jugó un muy buen partido y fue sorprendiendo al Gran Roger con elegantes tiros ganadores y sin perder el pulso por un minuto. El set tuvo un desenlace muy emotivo y en un electrizante tie break, Roger dispuso de tres puntos para avanzar a la tercera ronda: sin embargo, sorpresivamente, el ruso no dio el brazo a torcer y con una exquisita devolución salvó un punto que parecía marcar el final del partido.

Federer cometió dos errores con su volea –una de sus grandes especialidades- y el ruso se adueñó de la segunda manga por 7-6 (7) para llevar el encuentro a un último y definitivo set. El suizo realizó doce tiros ganadores pero a su vez, cometió dieciséis errores no forzados (once con su derecha) y no fue capaz de cerrar el encuentro ante el peligroso ruso.

En el set definitivo, sin un gran nivel pero imponiendo su jerarquía, Roger comenzó de la mejor manera y en el 3-2, rompió el servicio de Evgeny Donskoy y tras la confirmación con su saque se situó 5-2. Roger sacó para partido pero, una vez más y contra todo pronóstico, el ruso –sin nada que perder- no le dio tregua a Federer que no fue sólido en los momentos claves y no podía cerrar los juegos con sus saques.

El 116 del mundo atacó con su derecha constantemente a Federer que cometía abundante errores no forzados y lejos estaba del nivel de juego mostrado en el Abierto de Australia. Jugando el partido más importante de su carrera, Donskoy se reinventó y dio vuelta el marcador rompiendo el servicio del campeón de 89 títulos ATP en dos oportunidades y quedó a un solo juego de lograr la hazaña de su vida con su propio saque.

Los nervios le jugaron una pésima pasada al ruso, no pudo solventar la presión en el 6-5 a su favor y desperdició una inmejorable chance para despachar a Roger Federer con su saque. Su majestad, con algunos tintes de calidad y sin darse por vencido quebró el saque de su rival en blanco y obligó a definir el pase a tercera ronda en el tie break.

Cuando todo parecía estar definido para Roger quien pisó más fuerte y rápidamente se ubicó 5-1, el ruso nuevamente dio la sorpresa y, concretando tiros ganadores, volvió a levantar el partido. Tras cinco puntos consecutivos, Evgeny Donskoy se puso 6-5 y dispuso de su primer macht point.

Federer enganchó una pelota con su drive y tras dos horas de partido, se despidió inesperadamente del torneo Árabe por 7-6 (5). El próximo destino de la leyenda suiza será el Master 1000 de Indian Wells. Por su parte, el ruso deberá enfrentarse con Lucas Pouille.