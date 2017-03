Querrey gana la partida a un Goffin errático

Google Plus

Sam Querrey preparándose para golpear un saque. | Foto: Zimbio

Era un partido en el que el joven tenista belga, que hace poco estrenó puesto en el Top 10 mundial, salía a la pista como claro favorito para llevarse el partido y Querrey debería hacer un gran partido si quería pasar a la siguiente ronda del torneo mejicano.

Primer set atípico que se apunta Querrey

Las condiciones en las que se juega en Acapulco, pista dura al aire libre, favorecían sobretodo al tenista norteamericano que es sin duda uno de los tenistas que más potencia imprime a sus golpes del circuito ATP, mientras que Goffin que golpea a la bola liftándola se vería algo perjudicado.

Ya desde el comienzo del partido Querrey impuso su ley en la pista haciendo que los puntos fueran lo más cortos posibles para que el tenista belga no estuviera cómodo, y si el punto se estaba alargando más de lo normal soltaba un latigazo para terminar el punto no importando mucho si la bola iba dentro de la pista o se marchaba. Con estas directrices en el juego Sam logró colocarse con 4-0 en el marcador logrando dos roturas de saque en el servicio de David. El set ya estaba encarrilado, pero el joven tenista belga consiguió romper el saque del tenista nacido en San Francisco, algo que aparentemente le daría alas, pero volvió a ceder su servicio y Querrey se colocaba con 5-1 en el marcador y con su saque para cerrar el set, pero no sería capaz de hacerlo por lo que lo haría restando logrando otra rotura en el saque de Goffin.

Segundo set igualado hasta el ecuador

En el comienzo del segundo set vimos a un Goffin que parecía haber olvidado lo que había sucedido en el primer parcial del partido y salió a la pista sin miedo a lo que pudiera pasar. Los juegos empezaron a caer de un lado y del otro, sin dar la posibilidad de que el contrario se marchara en el marcador, dejando además algunos puntos que arrancaron los olés del público. La igualdad duró hasta el séptimo juego en el que Querrey consiguió ponerse 4-3 en el marcador para que en el siguiente juego pusiera en serios aprietos el saque del nacido en Rocourt, un golpe que no estaba siendo todo lo fiable que debería, que finalmente acabó cediendo tras varios intentos del americano. 5-3 y con saque a favor para cerrar el partido, una oportunidad que el tenista estadounidense no desaprovechó para sellar su pase a la segunda ronda del torneo que se celebra estos día en Mexico.

6-2/6-3 en un partido atípico en el que vimos quizá la pero versión del tenista belga en lo que va de temporada, cometiendo muchos errores y sin soluciones aparentes para solucionar el problema. Por su parte, Querrey no hizo el mejor partido de su carrera, pero con lo juesto y sabiendo mantener el saque en los momentos clave le valió para conseguir una importante victoria.