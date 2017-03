Duan acaba con Sara Sorribes

Sara Sorribes Tormo ha dejado a España sin representación en el torneo de Kuala Lumpur tras caer este jueves ante Yingying Duan. En un partido que ha rondado las dos horas de duración, el marcador reflejó un 6-0 4-6 y 7-5 para la número 70 del mundo. Se trataba del tercer partido entre ambas y fue el del desempate. Sara venció en el Challenger de Dalian 2015 (China) en tres sets, mientras que Duan se tomó la revancha por la vía rápida un año después en el mismo escenario .

El primer set fue un espejismo. Con mucha parte del público sin entrar al recinto malasio, en un visto y no visto Duan golpeó primero gracias a un rosco brutal. Tan solo siete puntos pudo hacer la castellonense en los veinte minutos que duró la manga. Sin embargo, el segundo set duró más del doble y se lo llevó Sorribes Tormo. A pesar de perder el servicio en el primer juego, la española sacó su mejor tenis para devolver a mitad de la manga la rotura y consiguió finalmante el set al resto.

La batalla del último set no defraudó en absoluto. Tras 53 minutos y dos roturas consecutivas entre ambas jugadoras, Duan se llevó el partido antes de que llegase el tie break. La cuarta mejor raqueta china venció a la cuarta española en un partido trepidante, donde todo indicaba que iba a ser un paseo tras el primer set.

Tras la jornada del día de hoy, se han cerrado los cuatro partidos de los cuartos de final en Kuala Lumpur, donde Duan se ha quedado como máxima favorita al título. Así, los enfrentamientos son: Hibino - Kerkhove, Linette - Duan, Wang - Han y Zhang - Barty. Por su parte, en Acapulco -el otro torneo de la semana de la WTA- los cuartos de final son: Lucic Baroni vs Parmentier, Ostapenko vs Tsurenko, McHale vs Puig y Flipkens vs Mladenovic.