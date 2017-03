Carreño, de más a menos también se gana

Google Plus

Pablo Carreño daba un puñetazo encima de la mesa en 2016, sumando un fabuloso balance de 41 triunfos y 26 derrotas que dejaba al asturiano con un 2017 muy prometedor por delante, comenzando con una caída en los cuartos de final de Sidney, para a continuación llegar a la tercera ronda del Open de Australia, sumar un triunfo y una derrota en la eliminatoria de Copa Davis del Grupo Mundial frente a Croacia dando el tercer punto para sellar la victoria española, sucumbir en las semifinales del Argentina Open antes de poner rumbo al Río Open, donde caía en la final para que en el Brasil Open continuara con su buen estado de forma imponiéndose a Joao Souza para batirse en duelo en los cuartos de final con el italiano Fabio Fognini, quinto cabeza de serie del evento que previamente había dado cuenta de sus compatriotas Marco Cecchinato y Alessandro Giannessi. Duelo de poder a poder entre dos grandes tenistas con un suculento premio al fondo del camino: un billete para las semifinales del torneo brasileño.

Veinte minutos de festival gijonés

Tras solventar Joao Sousa y Albert Ramos los dos primeros partidos de cuartos de final en el Brasil Open, Pablo Carreño y Fabio Fognini tenían que medirse en duelo por un lugar en las semifinales del torneo brasileño, pero las inclemencias meteorológicas no permitían saltar a pista a ambos tenistas hasta varias horas después del horario previsto en un primer momento, algo que ni mucho menos cambiaba el planteamiento que habían realizado el gijonés y el italiano.

Las cosas no podrían comenzar mejor para Carreño, que comparecía con intensidad sobre la arcilla brasileña, y después de un juego largo, aprovechaba la segunda de las dos oportunidades de quiebre que le concedía Fognini para quebrarle el saque y colocar el 1-0 en el marcador, consolidando a continuación sin ningún problema la rotura obtenida, logrando poner el 2-0 a su favor. Pero no había hecho más que empezar el festival de juego del primer cabeza de serie del evento, puesto que Pablo, rompía nuevamente el servicio de su adversario y después de certificar el break ya tenía un claro 4-0 a su favor. Fabio no sería capaz de poner en apuros a su rival, que con un nuevo quiebre se iba hasta el 5-0 para quedar a tan solo un juego de llevarse la primera manga, algo que conseguía con suma facilidad por 6-0 después de tan solo veinte minutos de encuentro.

Fognini consigue plantar cara, mejorar su nivel, pero termina sucumbiendo en el desempate

Tras un pequeño descanso nada cambiaba sobre la pista, y es que Carreño entraba en el segundo parcial con la misma intensidad que en la primera manga, siendo capaz el gijonés de romper el saque de su contrincante para irse rápidamente hasta el 2-0 tras la consolidación del break. Todo correcto hasta ahí, y en adelante los juegos irían pasando con más pena que gloria hasta llegar al 5-4, donde Pablo tenía su servicio para cerrar el encuentro.

La presión le podría a Carreño, que después de tener ni más ni menos que dos bolas de partido, veía como Fognini se crecía recuperando terreno para romperle el saque igualando la contienda a cinco juegos, comenzando así un nuevo partido que desembocaba con un empate a seis en el electrónico, siendo el tie break el encargado de dictar sentencia en el partido. La muerte súbita sería un auténtico paseo triunfal para Pablo Carreño, que se apuntaba el desempate por 7-1, para hacerse con la segunda manga por 7-6 (1) y por tanto se llevaba el partido por 6-0 y 7-6 (1) después de tan solo una hora y trece minutos de partido.