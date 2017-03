Rafael Nadal: "Estoy feliz, haciendo lo que me gusta"

Google Plus

Fotografía: Abierto Mexicano de Tenis

Acapulco y victoria siguen siendo sinónimos para Rafael Nadal. El de Manacor volvió a brillar sobre el cemento mexicano y arrolló a Marin Cilic (6-1, 6-2) para firmar su pase a la que será su tercera final en el torneo americano.

El español, que posee un impresionante récord de 14-0 en el evento, se mostró satisfecho con su actuación: "Ha sido un partido muy completo, en el que empecé con muy buena intensidad. Al comienzo, él cometió más errores de lo habitual y eso me ayudó. Yo comencé con la determinación adecuada".

Diferente fue la historia en el segundo parcial, en el que para Rafa "el juego estuvo mucho más igualado que el resultado". "He conseguido salvar los momentos complicados que he tenido con mi servicio y he sabido aprovechar los momentos en los que pude hacer algo al resto", añadió.

Nadal no dudó a la hora de reconocer el papel de su equipo de trabajo, "Es una pena que Dubai y Acapulco se jueguen la misma semana" al que recientemente se unió Carlos Moyá, en su espectacular inicio de temporada. "Carlos ha sido una incorporación positiva. Es una persona que ha venido con mucha ilusión. Yo confío en él y él confía en mí. Sin embargo, no es solo Carlos, es el trabajo de todo el equipo. Estamos trabajando juntos en una sintonía muy positiva", admitió el subcampeón de Australia.

Preguntado por la comparación entre los torneo de Dubai y Acapulco, Nadal no quiso "meterse en jardínes", y definió ambos como "los mejores torneos ATP 500 junto a Barcelona". "Es una pena que ambos se jueguen la misma semana", añadió.

"En general las cosas están saliendo muy bien. Estoy en una buena posición de puntos en lo que va de año. Estoy ilusionado por jugar la final aquí", comentó un Nadal que este año parece aspirar a todo.

No obstante, el balear prefiere ser cauto y alejarse de todo exceso de euforia: "De momento lo único que puedo decir es que estoy contento con el comienzo de año. Estoy jugando bien, me estoy divirtiendo. Estoy feliz de poder hacer lo que me gusta y de hacerlo de forma muy competitiva".

Preguntado por su posible presencia en la eliminatoria de Copa Davis que enfrentará a Serbia y España el próximo mes, parece más que complicada la presencia del número uno español en Belgrado: "No sé si estaré. Es una semana muy complicada para mí. Llevo casi un año sin jugar en tierra. Es la parte más importante del año para mí. Faltan semanas y todo puede pasar pero insisto que es una semana para mí complicada, irme a jugar a pista rápida en plena adaptación a la tierra batida es complicado", concluyó.