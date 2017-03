Mónica Puig: "No supe muy bien cómo manejar la situación, ahora me siento más cómoda"

Google Plus

Mónica Puig en acción en el torneo de Dubái 2017. Foto: Zimbio

No estaba haciendo una temporada excesivamente buena Mónica Puig (San Juan, Puerto Rico, 27/9/1993), pero la actual nº42 del ránking femenino, hasta las Olimpiadas, había hecho final en el torneo de Sydney tras superar la fase previa y semifinales en Nottingham, Eastbourne y Florianópolis como mejores resultados; pero en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro algunas de las favoritas como Serena Williams, Venus Williams o Garbiñe Muguruza (ante la propia Puig) se despidieron antes de tiempo, y la joven hispanoamericana fue pasando rondas sin hacer mucho ruido hasta que se plantó en la final, en la lucha por la medalla de oro, y allí tendría que vérselas contra la alemana Angelique Kerber, otra de las favoritas para subir al podio.

Algo ya era seguro: el medallero de Puerto Rico no estaría en cero a la conclusión de los Juegos por segunda vez consecutiva, ya que en los de Londres 2012 los puertorriqueños se colgaron dos medallas.

Pero tras un disputado partido, sobre todo en los dos primeros sets, la boricua derrotó a Kerber (6-4, 4-6 y 6-1) y se colgó el oro contra todo pronóstico. A partir de entonces, la latinoamericana se mostraba como una rival a tener muy en cuenta en torneos futuros, pero los resultados fueron más bien discretos: derrota a las primeras de cambio en el US Open, en Wuhan y en Pekín y tercera ronda en Tokio y Tianjin para finalizar esa temporada.

Puig apuntó al respecto recientemente: "Ha sido un poco difícil, porque fue un cambio bastante drástico en mi vida y no supe muy bien como manejar la situación (de la fama), pero ahora me siento un poco más cómoda y un poco más a gusto de dónde estoy. Es tema de aprender y de seguir aprendiendo de estas cosas de la vida y me voy a ir acomstumbrando poco a poco".

En cuanto a esta temporada, la ha iniciado perdiendo en primera ronda en Brisbane y en Sydney, en segunda ronda en el Australian Open , en semifinales en Doha, y en tercera ronda/cuartos de final tanto en Dubai como en Acapulco esta misma semana, donde fue apeada del torneo por Christina McHale (6-2 y 6-2). Del torneo mexicano ha declarado que: "la pelota se pone muy pesada después de mucho tiempo y la cancha, en sí, es muy lenta así que nos tenemos que ajustar".

Actualmente, la boricua ocupa la posición 42 del ránking WTA y queda la incógnita de si esta temporada dará un salto hacia adelante y plantará cara a las jugadoras más altas de dicho ránking.