Verdasco no puede con un gran Murray

Andy Murray ha ganado el primer título de la temporada después de derrotar a Fernando Verdasco por 6-3 6-2 en una hora y trece minutos de juego en la final del Dubai Duty Free Tennis Championships de categoría 500.

El español no fue capaz de sacar su mejor tenis, ese que se le vio durante toda la semana y que hizo que derrotara a jugadores como Bautista, Monfils o Haase para plantarse en su primera final de categoría 500 desde que conquistó en 2010 el Conde de Godó. El madrileño arrancó el partido 3-1 arriba, después de romper dos veces el servicio del escocés y perder una vez el suyo propio. Sin embargo, pese a ir por delante las sensaciones no eran las mejores y Murray consiguió cinco juegos consecutivos para llevarse el set 6-3.

Verdasco erró en la táctica y se mostró visiblemente cansado

Verdasco volvió a utilizar la táctica que ha utilizado toda la semana de jugar con un primero más lento que le permitiera dominar el punto con su derecha pero Murray se encontraba muy cómodo en esa situación y echaba hacia atrás al español desde el resto, lo que dificultaba mucho dominar a Fernando. Además, Verdasco estaba muy lento en pista y con muchas dificultades para moverse y utilizando dejadas y subidas a la red para acortar los puntos debido a que no podía competir de fondo.

Murray sabía que Fernando no estaba físicamente bien y aprovechó para distanciarse pronto en el segundo set. El discípulo de Nacho Truyol y Emilio Sanchez-Vicario no cambió su táctica de arriesgar poco con el primer servicio, la cual parecía la única posibilidad de mantenerse debido a lo inferior que se mostró de fondo. El número uno del mundo no falló al servicio y se llevó el set con una nueva rotura en el octavo juego para imponerse por 6-3 y 6-2.

Pese a la derrota, gran semana de Verdasco que vuelve al Top 30 y confirma las buenas sensaciones desplegadas en Doha y con muchas posibilidades de mejorar aún más si mantienen este nivel de tenis y de mentalidad.