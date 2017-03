Ramos se hace con una dura batalla

Google Plus

Albert Ramos golpeando una bola en el torneo ATP 250 de Sao Paulo

Lucha de poder a poder entre dos jugadores que desarrollan su mejor juego desde el fondo de pista y que aspiran a subir puestos en la clasificación mundial, actualmente el español ostenta su mejor clasificación en el ranking ATP.

El primer set comenzó con un inicio fulgurante del portugués, abrió el encuentro con un break que le puso por delante en el marcador (3-0). El jugador de Barcelona comenzó dubitativo, quizás algo frío, pero no tardaría en rehacerse y poner la igualdad en el marcador. El juego era rápido, ambos buscaban dominar desde el fondo de pista pero no se producían largos intercambios (quizás debido a la altitud de la ciudad de Sao Paulo que es de 760 metros). La bola iba rápida y con poco bote. Con 4-4 en el marcador, el español dispuso de varias posibilidades de romper el servicio del portugués pero no las materializó. Con igualdad en el marcador se llegaría al tie break que por 7-5, y tras una hora y 28 minutos, se adjudicaría el portugués afincado en Barcelona. La igualdad fue máxima, el portugués ganó 65 puntos y el catalán 64.

El segundo parcial empezó con un break para Joao en el tercer juego, Albert se mostró en este parcial un tanto cabizbajo y falto de chispa, quizás porque tuvo en su mano ganar el primer set y se le escaparon varias oportunidades. Con 3-1 en el marcador y tras una breve suspensión por la lluvia, se retomó el partido. Albert recuperó el break e igualó el marcador 4-4. Un nuevo quiebre a favor de Sousa le pondría en ventaja para cerrar el partido, con 5-4 y un punto de partido a favor del portugués, el catalán se recompuso para devolver la igualdad en el marcador. El partido se volvía duro por momentos, ninguno daba un punto perdido y el ritmo era muy alto. Tras el 5-5, Ramos se anotaría los dos siguientes juegos para poner el 7-5 y la igualdad en sets.

El partido era durísimo, la temperatura y la humedad hacía que la merma física de ambos jugadores fuera patente. En los primeros compases del partido el catalán hizo break y, aprovechando su servicio, puso el 4-1 en el tercer set. El catalán abrió brecha en el marcador y la mantuvo para imponerse en el parcial final por 6-2.