Verdasco: "Estoy feliz con el nivel que he mostrado en Dubái"

Fernando Verdasco durante el pasado MMO. | Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

Merced a su gran resultado en el ATP 500 de Dubái, el español Fernando Verdasco volverá a situarse entre los 30 mejores tenistas del mundo por primera vez desde abril de 2015. Pese a que en la final no pudo desplegar su mejor juego cayendo con claridad por 6-3 y 6-2 ante el actual número uno del mundo, el escocés Andy Murray, el madrileño sacó conclusiones positivas del nivel de juego exhibido durante la semana.

Ocho victorias por cuadro derrotas es el balance que presenta el tenista español en este comienzo de año "Creo que tengo que estar feliz por cómo he jugado durante todo el torneo. Lo más normal es que cuando juegas contra el mejor del mundo, pierdas, incluso si hubiera jugado muy bien. Evidentemente me hubiera gustado jugar mejor de lo que lo he hecho hoy, no me he sentido cómodo en casi todo el partido pero eso también es mérito de Murray", declaró Verdasco que, desde luego, tiene suficientes motivos para ser optimista puesto que hacía cinco años que no estaba presente en una final de un ATP 500, desde Acapulco 2012, concretamente, cuando cedió ante su compatriota David Ferrer por 6-1 y 6-2.

Ahora, el próximo objetivo del pupilo de Emilio Sánchez Vicario será el torneo de Indian Wells, primer Masters 1000 del año, que dará comienzo el jueves de la semana que viene. "Ha sido una gran semana, pero ahora ya tengo las miradas puestas en Indian Wells", admitió el español que tratará de mantener esta buena línea de juego, que le hará aparecer de nuevo a partir de mañana lunes en el top30 del ránking ATP. El mejor resultado del madrileño en Indian Wells data del año 2009, cuando alcanzó los cuartos de final cayendo en dicha ronda ante el suizo Roger Federer. El año cedió en treintaidosavos de final ante el manacorí Rafa Nadal.