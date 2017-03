Roger Federer: "Todavía estoy en el principio de mi retorno"

Roger Federer bajo la pista central del torneo del Emirato | Foto: zimbio

Roger Federer caminaba por un campo de rosas en el que todo era de luz y color. Sin embargo, este pasado miércoles, una sorprendente derrota ante el ruso Evgeny Donskoy, oscureció un inicio de progresión marcado por su coronamiento en el Open de Australia tras vencer a Rafel Nadal en la final el pasado mes de enero. El suizo comentó que se sorprendió de la derrota y por el mal juego desplegado.

“No conocía para nada a Donskoy", comenzaba Federer. "En varias ocasiones no lograba saber qué patrón de juego estaba usando y cuál era su objetivo", reconocía el Maestro de Basilea. "Cuando conectaba una gran derecha paralela, me preguntaba ¿esto es normal o pasajero? ¿Va a volver a hacerlo en los grandes puntos o no?", se interrogaba el suizo. "Todas estas cosas me tenían muy tenso y no era capaz de realizar mi juego. Es sorprendente observando cómo jugué en Australia”, añadía el campeón de 18 Grand Slams.

A continuación, el siete veces campeón en el Emirato comentó lo sucedido en el partido, mostrándose cabizbajo ante la oportunidad perdida. Pese a que el ruso disputó la fase previa, Federer no fue capaz de batir a lo que era una incógnita para él. Aún así, el suizo tuvo tres pelotas de partido en el tie-break del segundo set, además de disfrutar de una ventaja de 5-2 en el parcial definitivo y el mismo marcador en el desempate final, pero ni por esas Federer logró cerrar el partido.

Roger Federer reaparecerá en Indian Wells en busca de su quinto título | Foto: zimbio

“Tuve mis oportunidades. Debí concretarlas de alguna manera. No sé cómo se me escaparon", se preguntaba, "Pero él lo hizo muy bien, es un gran jugador", reconocía Federer. "El tenis funciona así. Los márgenes son pequeños. En una pista rápida como esta, es complicado encontrar ritmo. Lo siguiente que sabes es que estás luchando”, declaraba Roger.

Para finalizar la rueda de prensa, Federer comentó la situación actual y las sensaciones que tiene, dónde afirmó que aún está en el proceso de vuelta: “Aún sigo en el principio de la vuelta. Tengo que quedarme con las cosas positivas", explicó. "Estoy muy feliz de haber superado la lesión que tuve en Australia", añadió. "Estos partidos en donde tienes que encontrar una manera para ganar y no la consigues, pasan mucho. Estaba convencido de que si lo superaba me iba a sentir mejor mañana. Pero aún así, me siento bien”, finalizó el suizo, que regresará a las pistas de tenis en el BNP Paribas Open, popularmente conocido como el Másters 1000 de Indian Wells, que comienza el próximo 9 de marzo.