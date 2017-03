Carlos Moya: "Creo que tendremos Rafa Nadal para rato"

Carlos Moyá y Rafael Nadal durante el Open de Australia 2017 |Foto: Zimbio

Rafael Nadal ha comenzado la temporada de manera espectacular con título en la exhibición de Abu Dhabi, final en el Open de Australia ante Roger Federer y final en Acapulco con Sam Querrey. Gran parte de la culpa de la mejora de Nadal del año pasado a este es debida al gran hacer de Carlos Moyá, su nuevo entrenador para esta temporada. El nuevo entrenador de Rafa repasa en esta entrevista concedida al torneo mexicano de Acapulco.

"Va a ser casi imposible igualar los resultados que ha tenido en el pasado, pero por otra parte vienes con un grandísimo jugador que ha ganado muchos Grand Slam, que ha sido número uno, y eso hace que tu faceta como entrenador sea más fácil. Un buen entrenador siempre necesita un buen jugador para poder considerarse que lo está haciendo bien, y con Rafa esa parte es mucho más fácil", reconoce Carlos.

La temporada de momento va muy bien para la nueva pareja y antes de que se disputara la final reconocía que le entusiasmaba el evento mexicano. "Sabemos que va a ser difícil, pero Rafa está jugando bien. Le gusta venir aquí, de hecho no ha perdido ningún partido en Acapulco, es un torneo que se le da bien. Es un torneo muy distinto a cualquier otro evento del año. Por otra parte, me apetecía volver mucho aquí, donde hacía siete años que no estaba, pero me alegro de que el torneo vaya evolucionando y tenga estos grandísimos jugadores disputándolo", recuerda el ex tenista.

Moyá también piensa que si continúan dándose las cosas como hasta hora evitando lesiones y demás percances la retirada de Nadal puede estar bastante lejana. "Rafa y yo nos conocemos desde hace muchísimo, tanto a él como a su equipo, y es un placer estar con ellos”, amplía el mallorquín. “Hemos empezado bien el año y queremos todo lo mejor para Rafa; creemos que ha recuperado o está en camino de recuperar su mejor tenis que le lleve a aspirar a todo, y esa sería la meta. Estoy convencido de que Rafa está bien físicamente, está con ganas, con ilusión. Mientras eso se dé, yo creo que va a haber Rafael Nadal para rato”, se sincera.

"La labor del equipo de Rafa es transmitirle nuestras ideas; al final el jugador, como todos los jugadores de la ATP, es el que decide, por algo es el que está ahí fuera solo delante de 15 mil personas sufriendo. Yo creo que Toni se refería a cuando Rafa era más joven; no es lo mismo estar con un joven de 13 años que con alguien de 30, porque el que decide al cien por cien es el jugador", piensa el ex campeón de Roland Garros refiriéndose a la posible marcha de Toni Nadal del equipo la próxima temporada.

Moyá sabe que no es lo mismo entrenar a Milos Raonic (su jugador la temporada pasada) que a Rafael Nadal. Son dos estilos diferentes y con objetivos y edades diferentes lo que hace que sea muy diferente entrenar a uno u otro. "Son dos jugadores con un perfil muy distinto. Raonic está en pleno ascenso intentando buscar su juego, intentando encontrar cuál es su techo; el otro es el caso de un jugador que ha ganado todo, que afronta los últimos 3, 4 o 5 años de su carrera, y donde los dos últimos los ha pasado un poco mal. Son planteamientos un poco distintos, la exigencia es distinta, ni más ni menos, pero diferente. Lo que debe hacer un entrenador es intentar adaptarse a las condiciones de su jugador y es lo que estoy intentando trabajar”, reconoce el ex número uno del mundo en la entrevista.

Para concluir la entrevista, le recordaron a Carlos que justo se iban a cumplir 18 años desde que el 15 de marzo se convirtiera en el primer número uno de la historia del tenis español, todo un logro que inspiró entre otros a Rafael Nadal para repetir esa hazaña. “Ha pasado volando el tiempo; la mayor meta que puede tener un tenista es conseguir llegar a ser número uno, es un gran recuerdo que nunca se me va a olvidar. En general, tuve una carrera muy positiva, pero ahora estoy en otra etapa de mi vida, con familia, con niños, siendo entrenador de Rafa. Son otros objetivos pero una vida igualmente emocionante", concluyó Moyá.