Nadal: "Si sigo así, acabaré ganando títulos"

Nadal, durante un partido en Acapulco. Foto: ATP

"Hoy no ha pasado nada. Mi rival ha rozado la perfección, ha jugado muy bien. En el deporte lo más normal es que gane quien juega mejor y eso es lo que ha sucedido. Sus golpes de fondo son muy agresivos y me ha jugado genial con el saque. Las pocas opciones que he tenido las ha sabido aguantar muy bien. Sin embargo, yo me voy feliz por la semana que he hecho aquí. Tengo que felicitar a Querrey por la gran final que ha hecho", ha dicho Rafa Nadal tras caer en su segunda final del año.

El balear, actual número seis del mundo, ha continuado haciendo referencia a las opciones que tiene este año de triunfar: "si sigo así, no tengo duda de que acabaré ganando títulos. Tengo que tener la confianza de que las cosas van por el buen camino, ya que he empezado bien el año y tengo una cómoda posición en el race -ha arrebatado a Grigor Dimitrov la segunda plaza-. Tengo aún dos torneos más para sumar antes de encarar la tierra batida, mi momento preferido de la temporada".

Nadal también ha aprovechado la coasión para hacer un balance de estos primeros dos meses de competición: "evidentemente me hubiera gustado ganar alguna de las dos finales. Todos queremos ganar todo pero esto no va así. Soy una persona muy autocrítica consigo misma, sé las cosas necesarias para lograr el éxito y estoy en el camino correcto. Lo de aprender de las derrotas queda bien decirlo pero realmente uno aprende y disfruta cuando consigue las victorias. Mi objetivo ahora es hacer un buen papel en Indian Wells, desde el lunes voy a entrenar allí. Estoy muy feliz por mi estado de forma y solo deseo que siga así".

Sobre su presencia el año que viene en Acapulco, el campeón de 14 grand slams ha dicho que le encantaría volver, pero que todavía falta mucho. "El cariño de la gente lo he notado desde el primer día", ha concluido el de Manacor.